Fenerbahçe'de uçaklar durmuyor! Yıldızlar, İstanbul'a geliyor

Transfer döneminde Marco Asensio ile önemli bir mesafe kat eden Fenerbahçe, İspanyol yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ASENSIO ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, PSG'den Marco Asensio'yu renklerine bağlıyor.

Haberde sarı - lacivertli ekibin İspanyol oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.

BU GECE İSTANBUL'DA OLACAK

The Athletic gazetesinin haberine göre ise yıldız futbolcu, transferi tamamlamak için bu gece İstanbul'da olacak.

Marco Asensio'nun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Premier Lig ekibi Aston Villa'da geçiren 29 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibi ile çıktığı 21 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

EDERSON İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Marco Asensio transferini duyuran Fabrizio Romano, Manchester City kalecisi Ederson'un da yakında imza atabileceğini aktardı.

Foot Mercato'nun aktardığı bilgiye göre sarı - lacivertliler adına bu transferleri ünlü menajer Jorge Mendes yürütüyor.