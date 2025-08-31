Fenerbahçe'de uçaklar durmuyor! Marco Asensio imza için İstanbul'da

Haberin Devamı

Transfer döneminde Marco Asensio ile önemli bir mesafe kat eden Fenerbahçe, İspanyol yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İMZA İÇİN İSTANBUL'DA

Fenerbahçe, Marco Asensio transferi için kulübü Fransız devi Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşma sağladı.

Sarı - lacivertli ekip, bu doğrultuda yıldız futbolcuyu transferi tamamlamak için İstanbul'a getirdi.

Marco Asensio'nun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Premier Lig ekibi Aston Villa'da geçiren 29 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibi ile çıktığı 21 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

EDERSON İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Öte yandan Marco Asensio transferini duyuran Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Manchester City kalecisi Ederson'a da yakında imza attırabileceğini aktardı.

Foot Mercato'nun aktardığı bilgiye göre sarı - lacivertliler adına bu transferleri ünlü menajer Jorge Mendes yürütüyor.