Fenerbahçe'de üç kişilik transfer operasyonu başladı: Jonathan David, Martinez ve Vlahovic

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Fenerbahçe, önümüzdeki sezon çok daha güçlü bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertlilerde en önemli transfer konularından biri de kaleci pozisyonu. Dominik Livakovic'ten beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, Hırvat eldivenle yolları ayırmayı planlıyor.

İlk hedef: Emilano Martinez

Kaleyi lider karakterli bir isme teslim etmek isteyen Fenerbahçe'nin radarına giren isimlerden biri de Aston Villa’nın file bekçisi Emiliano Martinez. Premier Lig'de Villa’nın bu sezonki son iç saha maçının ardından Martinez taraftarlarına göz yaşları içerisinde el salladı. Arjantinli file bekçisinin bu duygu dolu anları, sezon sonunda takımdan ayrılacak şeklinde algılandı.

Martinez önemli teklifler aldı

Çıkan haberlerde de İngiliz ekibinin onun yerine Espanyol’dan Joan Garcia’yı düşündüğü öne sürüldü. 32 yaşındaki kalecinin kulübüyle sözleşmesi 2029’da bitiyor. Ancak şimdiden Suudi Arabistan’dan 1, Avrupa’dan da 2 önemli teklif aldığı konuşuluyor. 2026 Dünya Kupası adına rekabetçi bir ligde olmak isteyen ve Arabistan’a gitmeyeceği belirtilen deneyimli isim için Fenerbahçe’nin tüm şartlarını zorlayacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

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David ile pazarlıklar devam ediyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'le sözleşmesi bitecek olan Jonathan David, yakın zamanda kulüpten ayrılacağını açıkladı. Fanatik'in haberine göre birçok kulübün peşinde olduğu David için Fenerbahçe'nin de tüm kozlarını oynayacağı konuşuluyor. 2020'den beri Fransız ekibinden oynadıktan sonra artık yolun sonuna gelen 25 yaşındaki forvetin menajeriyle hem sözleşme hem de maaş konusunda temasların sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Vlahovic'e talip var

Serie A'da Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic, sarı lacivertlilerin de transfer listesinde yer alıyor. Hücum hattına net bir santrfor almak isteyen Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadrosuna katmak istediği Sırp yıldıza, Atletico Madrid'in de talip olduğu öğrenildi. İspanyol El Mundo Deportivo Gazetesi, Atletico'nun 25 yaşındaki yıldız için Juve'nin kapısını çalacağını öne sürdü.

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