Fenerbahçe'de Tuncay Şanlı'nın veliahtı: İsmail Yüksek

Spor Arena / Süleyman ARAT - İsmail Yüksek’i Gölcükspor’daki antrenörü Ömer Faruk Uzuner anlattı. Uzuner, “İsmail iki ayağını da çok iyi kullanabilen fuleli bir oyuncu. Savaşçı yanı Tuncay Şanlı’ya benziyor. Onu daha net anlatabilmem için örneklerle tarif etmem gerekirse sol ayağını Babel gibi kullanıyor. Topu gelişine kontrol etmeden yırtıcı vuruşlar yapıyor. Öyle ters çalımları var ki; ben onu Ortega’ya benzetiyorum hep. Yine örneklerle sıralamam gerekirse Ceyhun Eriş gibi her pozisyonda şut atmayı seviyor. Ama nokta bir taraf isterseniz ben İsmail Yüksek’i stil olarak bire bir Mert Hakan Yandaş’a benzetiyorum” dedi.

'ONA SAHİP ÇIKMALARI GEREKİYOR'

Fenerbahçe gibi bir takımda adaptasyon sürecinin çok önemli olduğunun altını çizen Uzuner, “Ona sahip çıkacak bir yönlendirici olması çok mühim. Bu konuda ben Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olarak gördüğüm Emre Belözoğlu’na çok güveniyorum. Onun sayesinde adaptasyon sürecini iyi geçer, ilk 25 kişilik kadroda tutunmayı başarırsa forma şansı bulacaktır” ifadelerini kullandı.

BARIŞ, AYKUT KOCAMAN'A BENZİYOR

Barış Sungur’un 1928 Bucaspor’daki antrenörleri, 18 yaşındaki genç futbolcuyu, tekniği nedeniyle F.Bahçe efsanesi Aykut Kocaman’ın gençliğine benzetirken “Gelişmeye açık, en büyük avantajı iyi ahlakı ve zeki olması. Üzerine koya koya ilerlerse 2-3 sene sonra, önce Fenerbahçe’nin yıldızı olur ardından da Avrupa’nın üst düzey takımlarına gider” yorumunu yaptılar. Bucaspor’daki hocaları, “Topu ayağında saklama becerisi mükemmel seviyede. Alışılmış hırçın golcülerden değil, teknik ve zekasıyla oynuyor. Slalomlarla ilerleyip estetik vuruşlar yapabiliyor. Pas tekniği de çok iyi” değerlendirmesini yapıyor.

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