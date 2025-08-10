×
Fenerbahçe'de tüm yollar Kerem Aktürkoğlu'na çıkıyor!

#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu#Benfica
Fenerbahçede tüm yollar Kerem Aktürkoğluna çıkıyor
Süleyman Arat
Fenerbahçe, salı akşamı oynanacak rövanşta Feyenoord’u elerse, play-off turunda büyük ihtimalle Benfica ile karşılaşacağı için Portekizliler, F.Bahçe’nin UEFA’ya isim bildirdiği tarihi bekleyecek. Sarı lacivertliler Kadıköy’den istediği sonucu alamayarak çıkarsa transferin salı akşamı resmiyet kazanabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de transfer gündeminde Kerem Aktürkoğlu ilk sıradaki yerini koruyor. Sarı lacivertli takımın teknik patronu Mourinho’nun ısrarla kanada takviye istemesi nedeniyle yönetim tüm ağırlığını bu transfere verirken, izlenecek yol haritası salı günkü Feyenoord rövanşının ardından netleşecek.

Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki olası eşleme nedeniyle Kerem’in transferini ağırdan alırken, sarı lacivertilerin elenmesi halinde transfer izninin çıkacağı salı akşamı imzaların atılacağı belirtiliyor.

Sağ kanat ve 10 numara sırada

Ancak F.Bahçe Feyenoord’u elerse, Benfica’nın transferi beklemeye alacağı ve sarı lacivertlilerin play-off turu öncesi UEFA’ya isim listesini bildirdikten sonra onay vereceği kaydediliyor.

Kerem transferini bu şartlar altında bitiren Kanarya’da sıra sağ kanat ve 10 numaraya geldi. Başkan Ali Koç ve Futbol Direktörü Devin Özek yoğun mesai harcarken, sağ kanat için düşünülen isim gizli tutuluyor. 10 numarada Asensio şimdilik beklemeye alınırken yeni bir ismin listeye dahil edildiği öğrenildi.

Kalecide acele edilmeyecek

Sarı-lacivertliler kaleci transferinde ise acele etmeyecek. Yeni sezonda Jose Mourinho kaleci tercinini İrfan Can’dan yana kullanırken, Livakovic yedek kalmaktan dolayı rahatsız olmasına rağmen bu konuda görüşüne başvurduğumuz yönetime yakın kaynaktan “Şu an için acil bir kaleci arayışımız yok. Transfer dönemi içinde Livakovic’e iyi bir teklif olursa durum değerlendirmesi yapılır” açıklaması geldi.

