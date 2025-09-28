×
Fenerbahçe’de tüm gözler artık Asensio’da!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 09:20

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Marco Asensio, sarı-lacivertli ekibin hücum hattının en kritik ismi olarak görülüyor. Oynadığı kısa süre içinde takımın aldığı olumsuz sonuçlara rağmen performansıyla beğeni toplayan İspanyol yıldızın Antalyaspor karşısında Fenerbahçe'nin en büyük silahı olması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızı Marco Asensio, Antalyaspor karşılaşmasında takımının hücumdaki kilit isimleri arasında başrolü oynayacak.

Yavaş yavaş takıma ısınan Asensio, önceki gün kendisiyle özel bir görüşme yapan teknik direktörü Domenico Tedesco’nun Kadıköy’de bu akşam en önemli kozu olacak. Saha içinde liderliği İspanyol yıldıza temsil edecek Tedesco, hücumda oyunu yönlendirecek isim olarak onu görevlendirecek.

Antalya karşısında skora asist ya da gollerle katkı vermek isteyen 29 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar 3 maçta forma giydi ve tek golünü 1-1 biten Kasımpaşa deplasmanında ağlara yollamıştı.

