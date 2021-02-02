Fenerbahçe'de transferin son gününde 5 ayrılık!

Fenerbahçe'de transfer döneminin son gününde 5 futbolcu ile yollar ayrıldı.

Sarı lacivertli ekipte Tolga Ciğerci’nin sözleşmesi feshedildi ve tecrübeli oyuncu Başakşehir’in yolunu tuttu. Kemal Ademi, Karagümrük’e; İsmail Yüksek, 1. Lig ekibi Adana Demirspor’a, Eyüp Akcan 2. Lig ekibi Tarsus İdmanyurdu’na, Gülhan Üreyen ise 2. Lig ekibi İnegölspor’a kiralandı.

Daha önce de Nabil Dirar, Club Brugge’e, Serhat Ahmetoğlu ise Karagümrük’e sezon sonuna kadar gönderilmişti. (Fanatik)