Fenerbahçe'de transfer zirvesi sonrasında Mourinho'dan şok rapor: 5 oyuncunun daha bileti kesildi!

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam Futbol Direktörü Devin Özek ve teknik Direktör Jose Mourinho ile transfer süreçlerine ilişkin değerlendirme yapmak üzere Portekiz’de bir araya geldi.

5 OYUNCUYA DAHA YOL GÖRÜNDÜ!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Teknik direktör Jose Mourinho verdiği raporda, A Takım ile Portekiz kampına giden oyunculardan Diego Carlos, Alexander Djiku, Ognjen Mimovic, Rodrigo Becao ve Sofyan Amrabat için yönetime 'satılabilir' raporu verdi. Beş oyuncuya da takım aranmaya başlandı.

KAMPA GÖTÜRÜLMEYEN OYUNCULAR

Sarı-lacivertlilerde bu beş oyuncuya ek olarak Portekiz'deki kamp kadrosuna dahil edilmeyen Omar Fayed, Miha Zajc, Lincoln ve Emre Mor'un da takımdan ayrılması bekleniyor.

ŞU ANA DEK 7 OYUNCU AYRILDI!

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde sözleşmeleri sona eren Bright Osayi-Samuel, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Serdar Aziz, Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile yollar ayrılmış, Ertuğrul Çetin de kiralık gönderilmişti.

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Sarı-lacivertlilerde kiralık sözleşmesi sona eren Milan Skriniar da PSG'ye döndü ancak Slovak stoperin bonservisiyle yeniden kadroya katılması için çalışmalar devam ediyor.