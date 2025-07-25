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Fenerbahçe'de transfer zirvesi sonrasında Mourinho'dan şok rapor: 5 oyuncunun daha bileti kesildi!

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#Fenerbahçe#Transfer#Jose Mourinho
Fenerbahçede transfer zirvesi sonrasında Mourinhodan şok rapor: 5 oyuncunun daha bileti kesildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 12:44

Fenerbahçe'de dün Portekiz'de gerçekleşen transfer zirvesi sonrasında Mourinho, yönetime 5 futbolcu için 'satılabilir' raporu verdi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam Futbol Direktörü Devin Özek ve teknik Direktör Jose Mourinho ile transfer süreçlerine ilişkin değerlendirme yapmak üzere Portekiz’de bir araya geldi.

5 OYUNCUYA DAHA YOL GÖRÜNDÜ!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Teknik direktör Jose Mourinho verdiği raporda, A Takım ile Portekiz kampına giden oyunculardan Diego Carlos, Alexander Djiku, Ognjen Mimovic, Rodrigo Becao ve Sofyan Amrabat için yönetime 'satılabilir' raporu verdi. Beş oyuncuya da takım aranmaya başlandı.

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KAMPA GÖTÜRÜLMEYEN OYUNCULAR

Sarı-lacivertlilerde bu beş oyuncuya ek olarak Portekiz'deki kamp kadrosuna dahil edilmeyen Omar Fayed, Miha Zajc, Lincoln ve Emre Mor'un da takımdan ayrılması bekleniyor.

ŞU ANA DEK 7 OYUNCU AYRILDI!

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde sözleşmeleri sona eren Bright Osayi-Samuel, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Serdar Aziz, Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile yollar ayrılmış, Ertuğrul Çetin de kiralık gönderilmişti.

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Sarı-lacivertlilerde kiralık sözleşmesi sona eren Milan Skriniar da PSG'ye döndü ancak Slovak stoperin bonservisiyle yeniden kadroya katılması için çalışmalar devam ediyor.

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#Fenerbahçe#Transfer#Jose Mourinho

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