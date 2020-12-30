Fenerbahçe'de transfer sürprizi! Ahmed Kutucu için Emre Belözoğlu devrede

Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala sarı lacivertli kulüp, forvet hattına takviye yapmak için çalışmalara başladı.

Sarı Lacivertliler, kariyerini Schalke'de sürdüren Ahmed Kutucu'yu kiralamak için harekete geçti. NTV Spor'un haberine göre Fenerbahçe, 20 yaşındaki forvet oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu ise görüşmeleri bizzat yürütüyor.

SATIN ALMA BEDELİ 2 MİLYON EURO

Hem forvet hem de sağ kanatta görev alan genç futbolcunun satın alma bedeli 2 milyon euro olarak belirlendi. Bundesliga'da 3 sezonda 42 maçta forma giydi, 5 gol ve 3 asist kaydetti.

Ahmed Kutucu, Avrupa futbol şampiyonası elemelerindeki Andorra ve UEFA uluslar Ligi'ndeki Macaristan'da maçlarına ilk 11'de başlamıştı.

BU SEZON FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Bu sezon Schalke formasıyla Bundesliga'da 4 maçta forma giyen Ahmed Kutucu, 87 dakika sahada kalırken gol katkısı yapamadı. Alman ekibiyle toplam 49 maça çıkan genç futbolcu, 6 gol ve 4 asist kaydetti. Ahmed Kutucu, A Milli Takım'da ise 2 maçta oynadı.

AHMED KUTUCU KİMDİR?

2000 yılında Almanya Gelsenkirchen'de dünyaya gelen Ahmed, futbola Essen takımında başladı. Ahmed Kutucu santrfor mevkisinde görev yapan ve Türk Milli Takımları'nın alt yaş kategorilerinde düzenli olarak davet alan isimlerden birisi. 1.81'lik genç yıldız, Mehmet Hacıoğlu'nun antrenörlük döneminde Türkiye U17, Vedat İnceefe'nin teknik adamlığı sırasında ise Türkiye U19 milli takımlarından davet aldı. Genç santrfor yine İnceefe döneminde U21 milli takımımız ile boy göstermeye başladı. 2011 yılında Bundesliga'nın önemli ekiplerinden Schalke 04'ün altyapısına katılan Ahmed, sırasıyla yaş gruplarında forma giydikten sonra A Takım kadrosuna dahil edildi.

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