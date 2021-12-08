Fenerbahçe'de transfer Serdar Dursun'a bağlı! Gollerin devamı gelirse...

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Santrforların suskunluğu yüzünden 15 gün öncesine kadar devre arasında bir golcü transferi yapmayı düşünen Fenerbahçe Yönetimi, Serdar Dursun’un son Çaykur Rizespor maçında 3 gol birden atıp, “Artık ilk 11’de oynamaya hazırım” çıkışıyla bu planı şimdilik askıya aldı. Serdar’ın ilk yarının son 4 maçında göstereceği performansa göre, devre arasında bir santrfor alınıp alınmayacağına karar verilecek.

SAKATLIĞI NEDENİYLE AYLARCA OYNAMADI

Geçen sezon Darmstadt’ta 27 gol atarak Almanya 2. Ligi’nde gol kralı olan Serdar Dursun, büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe’de Adana Demirspor’a karşı oynadığı ilk maçta omzu kırıldığı için ameliyat edilmiş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Sahalara döndükten sonra 9 lig maçında 5 gol atan 30 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasıyla oynadığı 2 karşılaşmada da fileleri 2 kez havalandırdı.