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Fenerbahçe'de transfer planı ve ayrılacak isimler! Rotayı İsmail Kartal çizecek...

#Fenerbahçe#Fenerbahçe Ayrılık#Transfer Planı
Fenerbahçede transfer planı ve ayrılacak isimler Rotayı İsmail Kartal çizecek...

Gelecek sezon kalıp kalmayacağı belli olmamasına karşın bir transfer raporu hazırlayan Kartal, Avrupa’ya transferleri gündemde olan Kim, Szalai ve Rossi’nin takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle bu oyunculara alternatifler bulunması gerektiği uyarısında bulundu

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Fenerbahçe’de tüm dikkatler “Yeni sezonda teknik direktör kim olacak?” sorusunun cevabını çevrilmişken, diğer yandan halihazırda bu görevi yürüten İsmail Kartal’ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer yapılacak mevkiler ve gönderilecek oyuncuların belirlenmesine çalışılıyor.

Sarı lacivertli kulüpte yaz aylarında gerçekleşmesi beklenen transfer planları şöyle:

JOSE SOSA VE BERKE ÖZER'E GÜLE GÜLE

Sezon sonu sözleşmeleri bitecek futbolcular arasında yer alan Jose Sosa ve kaleci Berke Özer’le yollar kesin olarak ayrılacak. Berke’nin kariyerine Avrupa’da devam edeceği daha önce açıklanmıştı. Sözleşmesi biten bir başka oyuncu Serdar Aziz de yıllık 900 bin Euro’dan 2 yıllık anlaşma teklifini kabul ederse imzalar atılacak.

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MESUT, OZAN VE GUSTAVO TOPUN AĞZINDA 

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Sözleşmeleri gelecek sezon da devam edecek Gustavo, Valencia, Berisha, Novak, Mesut Özil, Ozan Tufan ve kiradan dönecek Lemos, Samatta ile yol ayrımına gidilmesi bekleniyor. Sangare’nin takımda kalması için tek avantajı Türk olması, Tisserand ise çok yönlü iyi bir yedek ve profesyonel olması sayesinde takımda tutulabilir.

Fenerbahçede transfer planı ve ayrılacak isimler Rotayı İsmail Kartal çizecek...

SZALAI, KIM VE ROSSİ GİDEBİLİR

İsmail Kartal’ın raporunda, Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer alan Kim Min-Jae, Attila Szalai ve Diego Rossi’nin takımdan ayrılma ihtimalleri dikkate alınarak, bu oyunculara alternatifler bulunması gerektiği uyarısı da yer aldı. Kartal, bu futbolcuların yanı sıra Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel ve Altay’a da alternatif gerektiğini ifade etti.

ÖNCELİKLE SANTRFOR VE SOL BEK ALINMALI

Raporda transferde önceliğin santrfor mevkisine verilmesi gerektiği belirtildi ve bu bölge için Moussa Sow ile Mamadou Niang kalitesinde bir golcü alınmasının şart olduğu bildirildi.

Tecrübeli teknik adam ayrıca sol bek, takımı daha atak oynatacak bir ön libero ve sekiz numara oynayabilecek oyuncular alınması gerektiğini de kaydetti.

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Ayrılık#Transfer Planı

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