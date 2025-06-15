Fenerbahçe'de transfer operasyonu! İşte o isimler...

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Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe Yönetimi birçok bölgeye transfer düşünürken önceliği hücum hattına verdi.

JHON DURAN İÇİN TEKLİF İLETİLDİ

Suudi Arabistan basınına göre Jhon Duran bu yaz Al Nassr'dan ayrılacak. 21 yaşındaki golcü futbolcu, Türkiye'den bir takıma kiralanacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise; Jose Mourinho'nun onayının ardından Fenerbahçe, Jhon Duran'a transfer teklifinde bulundu.

21 yaşındaki santrforun transfer ihtimalinin zor olduğu belirtilse de sarı - lacivertli yönetim bütün şartları zorlayacak.

77 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

Arabistan ekibi, geride bıraktığımız kış transfer döneminde 77 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan renklerine bağlamıştı.

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18 MAÇTA 12 GOL

Arabistan'da geçirdiği yarım sezonda 18 maça çıkan Kolombiyalı futbolcu, 12 gol kez fileleri havalandırmayı başardı. Al Nassr ile sözleşmesi 2030'da bitecek Jhon Duran'ın güncel piyasa değeri 35 milyon euro.

GÖZLER CSKA'NIN GENÇ YETENEĞİNDE

TRT Spor'un haberine göre ise Fenerbahçe, CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak’ın durumunu yakından takip ediyor.

6, 8 ve 10 numara mevkilerinde forma giyebilen Kislyak için Jose Mourinho’nun olumlu rapor verdiği, şartların oluşması halinde genç oyuncu için CSKA Moskova’ya teklif yapılacağı belirtildi.