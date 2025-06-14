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Fenerbahçe'de transfer kararı! İşte Yusuf Akçiçek'in bonservisi

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#Fenerbahçe#Yusuf Akçiçek#Transfer
Fenerbahçede transfer kararı İşte Yusuf Akçiçekin bonservisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 09:15

Fenerbahçe'de bu sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini toplayan 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek, sarı lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor. Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan gelecek olası teklifler değerlendirilirken, yönetim bonservisini belirledi.

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Fenerbahçe'de sezonun parlayan yıldızı Yusuf Akçiçek oldu. 19 yaşındaki stoper bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi, A Milli Takım’a kadar yükseldi.

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Fenerbahçede transfer kararı İşte Yusuf Akçiçekin bonservisi

İLK TEKLİF MARSİLYA'DAN

Genç savunmacı, performansıyla Avrupa takımlarının da dikkatini çekti. İlk hamle Marsilya’dan geldi. Fransız ekibinin 15 milyon Euro’luk teklifi yönetim tarafından yeterli bulunmadı.

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Ardından Alman ekipleri Stuttgart ve Frankfurt da harekete geçti. İki takımın da resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

Fenerbahçede transfer kararı İşte Yusuf Akçiçekin bonservisi

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YÜKSEK BONSERVİS VE PAY BEKLENİYOR

Fenerbahçe Yönetimi, talipleri her geçen gün artan Yusuf için taleplerini belirledi. Sarı-Lacivertliler, 20 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis geliri bekliyor.

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Ayrıca anlaşmanın içinde, bonservis bedeline bağlı olarak değişebilecek oranda sonraki satıştan pay olması da en önemli şartlardan biri.

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#Fenerbahçe#Yusuf Akçiçek#Transfer

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