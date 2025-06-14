Fenerbahçe'de transfer kararı! İşte Yusuf Akçiçek'in bonservisi

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Fenerbahçe'de sezonun parlayan yıldızı Yusuf Akçiçek oldu. 19 yaşındaki stoper bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi, A Milli Takım’a kadar yükseldi.

İLK TEKLİF MARSİLYA'DAN

Genç savunmacı, performansıyla Avrupa takımlarının da dikkatini çekti. İlk hamle Marsilya’dan geldi. Fransız ekibinin 15 milyon Euro’luk teklifi yönetim tarafından yeterli bulunmadı.

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Ardından Alman ekipleri Stuttgart ve Frankfurt da harekete geçti. İki takımın da resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

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YÜKSEK BONSERVİS VE PAY BEKLENİYOR

Fenerbahçe Yönetimi, talipleri her geçen gün artan Yusuf için taleplerini belirledi. Sarı-Lacivertliler, 20 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis geliri bekliyor.

Ayrıca anlaşmanın içinde, bonservis bedeline bağlı olarak değişebilecek oranda sonraki satıştan pay olması da en önemli şartlardan biri.



