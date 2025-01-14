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Fenerbahçe'de transfer iptal! Teklif reddedildi, anlaşma sağlanamadı

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#Fenerbahçe#Transfer#Mourinho
Fenerbahçede transfer iptal Teklif reddedildi, anlaşma sağlanamadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 18:23

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Mourinho'nun da istediğiyle stoper takviyesine öncelik verirken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'nin gündemindeki Brezilyalı savunmacı Diego Carlos transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Savunmaya ilk transferini Eintracht Frankfurt'tan Tuta'yı renklerine bağlayarak yapmaya hazırlanan sarı lacivertlilerin gündemindeki bir diğer isim de Diego Carlos'tu.

Sarı lacivertlilerin İngiliz ekibi Aston Villa ile sürdürdüğü görüşmelerde son kararın çıktığı belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Aston Villa, Fenerbahçe'nin son teklifini de reddetti ve iki kulüp arasında anlaşma sağlanamadı.

Haberde, Diego Carlos transferi için iki takımın günlerce görüşmesine karşın İngiliz ekibinin teklifi geri çevirdiği kaydedildi.

31 yaşındaki Brezilyalı savunmacının birçok talibinin olduğunu aktarıldı. 

Aston Villa ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diego Carlos'un piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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#Fenerbahçe#Transfer#Mourinho

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