Fenerbahçe'de transfer hedefi Kaan Ayhan ve Kenan Karaman!

Önümüzdeki sezon şampiyonluğu kovalayacak bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe’nin en önemli transfer hedeflerinden ikisi, ülkemizi Almanya’nın Fortuna Duesseldorf takımında temsil eden golcü Kenan Karaman ve stoper Kaan Ayhan’dı. Özellikle Düsseldorf’un, son haftada Almanya 1. Lig Bundesliga’da küme düşmesi sonrasında hem Kenan hem de Kaan’ın gelecek sezon takımda kalma ihtimalleri bir hayli düşmüştü.

Her iki oyuncunun da 2. Lig’de forma giymek istemedikleri öğrenilirken, Sarı- Lacivertliler de hemen harekete geçerek ilk teması sağlamıştı. Türk yıldızların durumunu Düsseldorf’a soran Kanarya’nın, Kaan için 6 milyon Euro, Kenan için de serbest kalma bedeli olarak 2 milyon Euro isteyen Almanlar’a ikinci bir teklifle gideceği öğrenildi.

HER İKİ OYUNCU İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Bu rakamlara bu oyuncuları almanın zor olduğunun farkında olan Kanarya, Düsseldorf’a ikinci görüşmede kiralık teklifini sunacak. Kaan’ın stoper pozisyonunun yanı sıra sağ bek ve orta alanda, Kenan’ın da sol kanat ile hücumda görev yapabilmesinin takım adına büyük güç olacağını düşünen Fenerbahçe’nin kurmaylarının, Milli futbolcuları ikna ettiği konuşuluyor. Eğer Düsseldorf, kiralık teklifine sıcak bakarsa, Kenan ve Kaan gelecek sezon çubuklu formayla mücadele edecekler. (Fanatik)

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