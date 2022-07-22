Fenerbahçe'de transfer hedefi Gustavo Henrique!

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Kim Min Jae’nin yerine bir stoper arayışına giren Fenerbahçe’de gündem Flamengo forması giyen Gustavo Henrique...

Brezilya basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertli kulübün yöneticileri, 29 yaşındaki futbolcunun menajeri ile video konferans yoluyla görüşecek. Eğer oyuncu ve menajeri ile şartlarda anlaşma sağlanırsa bu kez bonservis ücreti için Flamengo ile masaya oturulacak. ·

Gustavo Henrique, Ocak 2020’de Jorge Jesus döneminde Flamengo’ya Santos’tan bedelsiz olarak transfer edilmişti. 29 yaşındaki stoper Flamengo ile 88 maça çıkarken 8 de gol attı.