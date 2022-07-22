Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de transfer hedefi Gustavo Henrique!

#Transfer#Fenerbahçe#Gustavo
Fenerbahçede transfer hedefi Gustavo Henrique

Kim’in yerine bir stoper arayan sarı lacivertli ekip, Jesus’un Flamengo’dan öğrencisi Gustavo Henrique için harekete geçti.

Haberin Devamı

Kim Min Jae’nin yerine bir stoper arayışına giren Fenerbahçe’de gündem Flamengo forması giyen Gustavo Henrique...

Brezilya basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertli kulübün yöneticileri, 29 yaşındaki futbolcunun menajeri ile video konferans yoluyla görüşecek. Eğer oyuncu ve menajeri ile şartlarda anlaşma sağlanırsa bu kez bonservis ücreti için Flamengo ile masaya oturulacak. ·

Gustavo Henrique, Ocak 2020’de Jorge Jesus döneminde Flamengo’ya Santos’tan bedelsiz olarak transfer edilmişti. 29 yaşındaki stoper Flamengo ile 88 maça çıkarken 8 de gol attı.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçenin genç stoperi Ahmet Buğra, Zonguldak Kömürspora transfer olduFenerbahçe'nin genç stoperi Ahmet Buğra, Zonguldak Kömürspor'a transfer olduHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Gustavo

BAKMADAN GEÇME!

19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı Katili 46 yıl sonra bir bardak kahve yakalattı...

19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı! Katili 46 yıl sonra bir bardak kahve yakalattı...

#Lindy Sue Biechler
Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün

Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün!

#Sağlık
Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut

BAKMADAN GEÇME!

19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı Katili 46 yıl sonra bir bardak kahve yakalattı...

19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı! Katili 46 yıl sonra bir bardak kahve yakalattı...

#Lindy Sue Biechler
Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün

Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün!

#Sağlık
Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut