Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! Listede 4 oyuncu var

Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç, kurulan kadroyla ilgili çok iddialı konuşmuş, "Bu takımı herkes şampiyon yapar" demişti. Ancak Koç, '8 numara' transfer yapamadıklarını ve Oca'kta gerçekleştireceklerini de eklemişti. Sezonun geri kalan bölümünde, orta sahadaki aksaklık net şekilde ortaya çıktı. Hem Tedesco hem de Sadettin Saran yönetimi, bu bölgeye acil takviye gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.

JANELT'E YEŞİL IŞIK

Çalışmalar hemen başladı. San- Lacivertlilerin ilk etapta iki aday belirlediği öğrenildi Bunlardan biri, Şampiyonlar Ligi 3. on eleme turunda Fenerbahçe'ye rakip olan Feyenoord'lu Quinten Timber, 24 yaşındaki yıldız sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

Listedeki diğer ismin ise Vitaly Janelt olduğu kaydedildi. Alman orta saha oyuncusunun da sözleşmesi Haziran'da bitecek. Brentford'da eskisi kadar süre bulamayan 27 yaşındaki futbolcu, Tedesco'nun beğendiği isimler arasında.

SARAN, BİZZAT GÖRÜŞEBİLİR

Yıllık 21 milyon euro maliyetle, büyük umutlarla kiralanan Jhon Duran bir türlü sahalara dönemedi. En-Nesyri de bir türlü istikran yakalayamadı. Bu nedenle yönetim mutlaka forvete de transfer yapmak istiyor. Üstelik bu bölgeye yıldız bir ismin gelmesi hedefleniyor.

Daha önce de gündeme gelen Dusan Vlahovic için yeniden girişimde bulunulacağı iddia edildi. Juventus ile sözleşmesi bitecek olan Sırp yıldızın önceliği İngiltere olsa da Sadettin Saran'ın bizzat oyuncuyla görüşüp ikna etmeye çalışacağı öne sürüldü.

Atletico Madrid'de düzenli olarak ilk 11'de süre bulamayan Alexander Sörloth ise diğer aday. 29 yaşındaki golcünün durumu araştırılıyor.

