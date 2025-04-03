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Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı!

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Can Bartu
Fenerbahçede Trabzonspor mesaisi başladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 18:58

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile yapılan müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan futbolcular, yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Can Bartu

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