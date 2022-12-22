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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında kaleyi kim koruyacak? Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat...

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#İrfan Can Eğribayat
Fenerbahçede Trabzonspor maçında kaleyi kim koruyacak Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 07:50

Kritik Trabzonspor deplasmanı öncesinde, İrfan Can Eğribayat’ın sakatlığını tamamen atlatıp hazırlık maçlarında kaleye geçmesi, Altay Bayındır’ın da dün takımla çalışmalara başlamasıyla birlikte Fenerbahçe kalesi için beklenen rekabet ortamı oluştu.

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Lige verilen 5 haftalık arada Altay performansını olumsuz etkileyen bel ağrısı şikayetinden enjeksiyon ve radyofrekans uygulamasıyla kurtuldu. İrfan Can ise 4 hazırlık ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kaleyi devralıp performansı ile beğeni toplarken camiada en çok merak edilen soru Trabzon maçında kaleyi kimin koruyacağı oldu.

İRFAN CAN DA HAZIR

Dünya Kupası arasından sonra lige güzel bir dönüş yapabilmek için iki takımın da büyük önem verdiği karşılaşmada uzun bir aradan sonra dün takıma katılan Altay Bayındır’ın oynama şansı yüzde 70 olarak öne çıkıyor.

Teknik ekibe yakın kaynaklar, “Maç günü bir ağrı ve ya benzer bir sağlık sorunu olmazsa büyük maç tecrübesi daha fazla olan Altay’ın kaleyi devralmasına kesin gözle bakılıyor ancak aksi bir durumda İrfan Can da arada yapılan 5 maçta hazır olduğunu gösterdi” şeklinde bilgi verdiler.

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#İrfan Can Eğribayat

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