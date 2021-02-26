Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi İrfan Can Kahveci gelişmesi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlığı bulunan oyunculardan yeni transfer İrfan Can Kahveci antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Sadık Çiftpınar, Mbwana Samatta ve Luiz Gustavo özel program dahilinde antrenmanı tamamladı. Ağrı şikayeti bulunan Serdar Aziz ise dinlendirildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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