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DHA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 13:09 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe’de Trabzonspor hazırlıkları! Perotti'ye özel test...

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Fenerbahçe’de Trabzonspor hazırlıkları! Perotti'ye özel test...
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Süper Lig’in 6’ncı haftasında pazar günü Trabzonspor’u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan çalışma ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonları ile devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

PEROTTI'YE ÖZEL TEST

Sarı-lacivertli ekipte dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalışan Diego Perotti’nin testlerine devam edildi.

Arjantinli futbolcunun iyileşen ayağı ile diğer ayağının ön ve arka kas gruplarındaki dengeler ölçülecek ve aralarındaki farkı kapatmaya yönelik çalışmalar yapılarak oyuncunun takıma dönüş tarihi netlik kazanacak.

Göztepe - Fenerbahçe maçında Ozan Tufan, Pelkas'ın ismini unutursaSüper Lig'in 5. haftasındaki Göztepe - Fenerbahçe maçında Dimitrios Pelkas'ın adını unuttuğunu itiraf eden Ozan Tufan, "Sahada Pelkas'ın bir ara adını unuttum, 'Yunanistan' diye seslendim çocuğa. Caner ağabey de duydu, gülmeye başladı, konsantrasyonumuz dağıldı bir an." ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe’de ayrıca Göztepe maçında sırtüstü düşen Ferdi Kadıoğlu, ayrı program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

 

Fenerbahçe’de Trabzonspor hazırlıkları Perottiye özel test...

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