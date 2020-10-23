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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 15:04 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları! Ferdi ve Perotti'ye özel program...

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Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları! Ferdi ve Perotti'ye özel program...
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile 25 Ekim Pazar günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Altay Bayındır: Uğurcan ile biraz rekabet içerisine sokulduk ama bunlar güzel kıyaslamalar'Altay Bayındır, görev aldığı her kulüpte amacının forma giymek olduğunu belirterek, ''A Milli Takım'dan da gelirse davet, orada da oynamak için elimden geleni yaparım. Tek hedefim bu'' dedi.
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PEROTTI VE FERDİ'YE ÖZEL PROGRAM

Diego Perotti antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte, ikinci bölümünde ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Ferdi Kadıoğlu da Perotti gibi özel program dahilinde antrenman yaptı.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

 

Fenerbahçede Trabzonspor hazırlıkları Ferdi ve Perottiye özel program...

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