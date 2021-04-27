Fenerbahçe'de top Emre Belözoğlu'nda! Erol Bulut dönemi sonrası...

Spor Arena Detay - Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ettiği maça ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, 42. dakikada Varga'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart görürken cezalı duruma düştü.

İrfan Can Kahveci'nin bu hafta Aytemiz Alanyaspor'la oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek olmasıyla üst üste iki hafta kazanan ve kadroyu bozmayan Emre Belözoğlu'nun planları sekteye uğradı.



OSAYİ YA DA OZAN TUFAN

Pas oyununun en temel parçalarından biri olan İrfan Can'ın yokluğunda Emre Belözoğlu, iki ihtimali değerlendirecek. İlk seçenek kanat orjinli Osayi-Samuel'i bu pozisyonda değerlendirmek.

İkinci ihtimal ise Ozan Tufan'ın sağ kanatta görev alması. Kanatlarda ayağı iyi oyuncuları tercih eden Belözoğlu, Ozan'ın bu bölgede değerlendirmesi durumunda orta sahada oluşacak boşlukta Luiz Gustavo'yu değerlendirecek.







TOP BELÖZOĞLU'NDA!

Erol Bulut'la yolların ayrılması sonrasında takımın başına geçen Emre Belözoğlu, "Topa daha fazla sahip olan bir takım için çalışacağız." ifadelerini sahaya yansıtmış gibi gözüküyor. Bulut ve Belözoğlu dönemlerinde ortaya konan futbol karakterleri bir hayli farklı. Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu idaresinde özellikle akan oyundaki verimliliği istatistiklere de yansıdı.

RAKAMLAR YALAN SÖYLEMİYOR



Emre Belözoğlu'nun birçok istatistikte Erol Bulut döneminin üzerine çıktığı görülüyor. Erol Bulut dönemindeki maç başı 1.79 organize hücum ortalaması, Emre Belözoğlu ile 3'a geldi. Direkt hücumda ise 1.68 olan ortalama 5'e çıktı.

Topla oynama yüzdesindeki artış ise %54'ten %61'e yükseldi. Rakip ceza sahasında topla buluşma Bulut döneminde 25.6 iken Emre Belözoğlu'nun yönetiminde bu rakam 37 oldu. İsabetli şut istatistiğinde ise artış yüzde 100'e ulaştı.

Muhteşem Goller: Emre Belözoğlu vs Lazio



