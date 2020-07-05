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GeriFutbol Fenerbahçe'de Tolgay Arslan yine 90 dakika sahada kalamadı!
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Haber Giriş: 05.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan yine 90 dakika sahada kalamadı!

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Fenerbahçe'de Tolgay Arslan yine 90 dakika sahada kalamadı!
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Fenerbahçe’de Tolgay Arslan Süper Lig’de 4 maç sonra ilk 11’de görevlendirildi.

Son olarak ligin 25. haftasındaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, dün özellikle etkili uzun paslarıyla alkış alırken, 61. dakikada yerini Emre Belözoğlu’na bıraktı.

Bu sezon ligde çoğu sonradan olmak üzere 11 karşılaşmada görevlendirilen Tolgay, hiçbirinde 90 dakika sahada kalmayı başaramadı.

 

Fenerbahçede Tolgay Arslan yine 90 dakika sahada kalamadı

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