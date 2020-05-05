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Futbol
Haber Giriş: 05.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de titiz corona virüs süreci!

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Fenerbahçe'de titiz corona virüs süreci!
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Salgının başladığı ilk günden itibaren bir dizi tedbirler alan ve futbolcuları izole ederek koruyan Fenerbahçe Kulübü’nde sağlık ekibi bu süreçte büyük takdir topladı.

Spor Arena / Süleyman ARAT | Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu ve ekibinin önerileri doğrultusunda uygulanan önlemler şu şekilde:

1- Salgın başlar başlamaz antrenmanlar derhal durduruldu.

2- Aileleri yurt dışında olan futbolcuların dahi yurt dışına çıkmasına izin verilmedi. 

3- Futbolcuların kilo almalarını önlemek amacıyla kişiye özel diyet uygulandı.

4- Video kamera sistemiyle tek merkezden hemen antrenmanlara başlandı.

5- Sakatlık problemi bulunan futbolculara özel çalışma programları gönderildi. 

6- Doktor Burak Kunduracıoğlu sürecin ilk gününden itibaren oyuncularla sürekli görüştü. Haftanın 7 günü 24 saat bu işe kilitlendi ve futbolcuları tek tek aradı, durumları hakkında bilgi aldı. 

7- Samandıra'da tesis koronavirüs kurallarına göre yeniden dizayn edildi. Tüm tesis özenle dezenfekte edildi. 

8- Tesislerdeki çim saha dörderli gruplar halinde çalışılabilecek şekilde şeritlerle bölündü.

9- Antrenman futbolcular birbirlerinden yaklaşık 20 metre aralıklarla çalıştı. 

10- Teknik heyet de idmanda maske taktı. 

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