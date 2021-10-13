Fenerbahçe'de Tisserand, antrenmanın tamamında takımla çalıştı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, ilk bölümde dar alanda pas çalışması yaptı.
Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sakatlığı geçen Marcel Tisserand, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Son dakika! Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Yargıtay cezanın bozulmasını istedi
Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e cevap: Oturduğum koltuk ona battı
Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!
Kaç yıl ömrünüz kaldı? 'Ölüm Hesaplayıcı'nın bir cevabı var...
Milli Takım kariyerine golle başlayan Serdar Dursun'un örnek alınacak hikayesi