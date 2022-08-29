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Fenerbahçe'de Tiago Çukur, Belçika ekibine kiralandı

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#Transfer#Fenerbahçe#Tiago Çukur
Fenerbahçede Tiago Çukur, Belçika ekibine kiralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 18:30

Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender, Fenerbahçe forması giyen Tiago Çukur’u kiraladı.

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Fenerbahçe forması giyen Tiago Çukur, Belçika 2. Lig takımlarından FCV Dender'a kiralandı.

Vole'nin haberine göre, Fenerbahçe'nin Watford'tan 250 bin Euro'ya aldığı Tiago Çukur, Belçika ekibi FCV Dender'a kiralandı.

TİAGO ÇUKUR KİMDİR?

Tiago Süer Barbaros Çukur, 30 Kasım 2002 tarihinde Hollanda'da doğdu. Bu sezon Watford U23 takımından kiralık olarak İngiliz kulübü Doncaster Rovers'a gönderilen 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sona erdi.

Tiago Çukur, Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan önce, 2020 yazında Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma giydi. Watford U23 takımına transfer olan Tiago Çukur, Temmuz 2021'de Doncaster Rovers'a kiralık olarak gönderildi.

 

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#Transfer#Fenerbahçe#Tiago Çukur

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