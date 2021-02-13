Fenerbahçe'de Thiam'dan Mesut Özil'e büyük övgü

Mesut Özil'in kalitesine değinen Thiam, "Gayet mutluyum. 3 puanı elde ettik. Galatasaray maçında oynayamadım, mutlu değildim. Herkes hazır olmalı. Şampiyonluğa oynuyoruz. Kendi adıma mutluyum ama esas mutluluğum 3 puanı almamız. Mesut'un kalitesini gördük. Mesut Özil'in kalitesi tartışılamaz. Bunu bugün gördük. Tekniği kalitesiyle bize çok şey katacak. Şampiyonluk yolunda bize yardım edecek. İki maçtan sonra galip gelmemiz önemliydi. Serbest vuruştan golü bulduk. İlk yarıda golü bulmak daha önemliydi. Rakibe kendimizi gösterdik." şeklinde konuştu.

"İLK YARI ÇOK İYİYDİK"

Enner Valencia ise "3 puan için mutluyuz. İlk yarı çok iyiydik. İkinci yarı biraz daha kapandık. Yine de prese, baskıya devam edip 3 puanı almayı bildik. Bugün en önemlisi buydu. Gol atınca daha çok mutlu oluyorsunuz. Sezon sonuna kadar aynı istikrarla devam etmeliyiz." diye konuştu.