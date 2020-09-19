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Haber Giriş: 19.09.2020 - 19:42 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de testler negatif çıktı

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Fenerbahçe'de testler negatif çıktı
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Fenerbahçe'de bugün yapılan test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.

Süper Lig'in 2. haftasında evinde Hataspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de bugün yapılan testlerin sonucu negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Samandıra Can Bartu Tesislerinde tüm takımımıza, teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan Covid 19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçede testler negatif çıktı

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