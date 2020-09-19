Fenerbahçe'de testler negatif çıktı

Süper Lig'in 2. haftasında evinde Hataspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de bugün yapılan testlerin sonucu negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Samandıra Can Bartu Tesislerinde tüm takımımıza, teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan Covid 19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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