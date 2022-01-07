Fenerbahçe'de teknik direktörsüz geçen 8 ay! Adana Demirspor maçında...

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Fenerbahçe'de teknik direktör krizi büyüyor. Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, sezonun ikinci yarısının başlamasına kısa bir süre kala yeni hocası bulamadı. Kanarya’da Adana Demirspor ile yapılacak olan karşılaşmaya antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkılması kararı alındı.

Sarı lacivertlilerde 3,5 yıldır görevde olan Başkan Ali Koç da bu süreçte 233 günü uzun süreli kontrata sahip bir teknik direktörü olmadan geçirmiş oldu. Sarı lacivertlilerde Ali Koç döneminde toplamda 9 farklı hoca görev yaptı. 448 gün takımın başında olan Ersun Yanal, Başkan Ali Koç ile en fazla çalışan teknik direktör oldu.

46 BİN İSTİFA TWEETİ

Teknik direktörsüz geçen günlerin ardından sarı lacivertli taraftarlar bu duruma sosyal medyadan tepki gösterirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u istifaya davet eden 46 bini aşkın tweetin atılması dikkat çekti.

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‘BırakGitAliKoç’ hashtag’i kullanılarak yapılan paylaşımların ardından istifa çağrısı uzun süre Twitter’da trend topic listesinin ilk sırasında yer aldı. Ardından sarı lacivertli taraftarlardan bazıları da ‘BırakmaAli Koç’ hashtagi açarak Fenerbahçe Başkanı ve yönetime destek olacaklarını belirten paylaşımlarda bulundular.