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Son Dakika: Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için 4 isim öne çıktı! Slaven Bilic derken İsmail Kartal...

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Bilic
Son Dakika: Fenerbahçede teknik direktörlük görevi için 4 isim öne çıktı Slaven Bilic derken İsmail Kartal...
Süleyman Arat

Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan boşalan teknik direktörlük görevi için 4 isim öne çıktı. Sarı lacivertlilerin önceliği Bilic. Ancak Hırvat teknik adamın maliyetinin yüksek olması nedeniyle İsmail Kartal da bir o kadar kuvvetli aday konumuna geldi. Bu ikilinin alternatifleri, daha önce iki ayrı dönemde Fenerbahçe’yi çalıştıran Daum ve Hollandalı Seedorf. Bilic dışındaki tüm teknik adamlar şu an boşta.

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Vitor Pereira ile yaşanan yol ayrımının ardından, hiç ara vermeden yeni teknik direktör arayışına başlayan Fenerbahçe yönetimi, ağırlıklı olarak Hırvat hoca Slaven Bilic ve İsmail Kartal üzerinde dururken, Christoph Daum ile Clarence Seedorf’u da yedekte tutuyor.

Öncelikle yabancı teknik direktör getirmek isteyen sarı lacivertliler, Hırvat Bilic’in maliyetinin yüksek olacağını dikkate alarak, Kartal’ı da listenin ilk 2 sırasına aldı. Yöneticilerin büyük bölümü ön görüş olarak Slaven Bilic’i tercih ederken, mali nedenlerle İsmail Kartal da en az Hırvat hoca kadar favori aday konumuna geldi.

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Bilic Avrupa’ya dönmeye kararlı

Çin Süper Ligi ekiplerinden Bejing Guoan’ı çalıştıran ve son maçında Guanghzou’ya 5-0 yenilerek sıkıntılı bir sürecin içine giren Bilic, kariyerini kesin olarak Avrupa’da sürdürmek istiyor.

Sözleşmesi 31 Aralık 2022’de sona erecek olan 53 yaşındaki teknik adam, kulübüyle erken yol ayrımı yaşayabilir. Fenerbahçe’de uzun yıllar futbol oynadıktan sonra 2010-14 arasında yardımcı antrenörlük, 2014-15 sezonunda da teknik direktörlük yapan İsmail Kartal, çok önemli avantajlara sahip.

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Sarı lacivertli camiada sevilen bir isim olan ve mali anlamda sorun yaşatmayacak olan 60 yaşındaki Kartal, halen boşta olduğu için teklif gelmesi durumunda her an göreve başlayabilecek bir pozisyonda.

Son Dakika: Fenerbahçede teknik direktörlük görevi için 4 isim öne çıktı Slaven Bilic derken İsmail Kartal...

Daum’la 2 şampiyonluk kazanıldı

Teknik direktör adayları listesinin 3. sırasında yer alan Hollandalı futbol efsanesi Clarence Seedof, 2 yıldır herhangi bir kulüpte görev almıyor.

Çok parlak bir futbolculuk kariyeri olan 45 yaşındaki Seedorf, son olarak Ağustos 2018 ile Temmuz 2019 tarihleri arasında bir yıl Kamerun Milli Takımı’nı çalıştırmıştı.

Listenin en tecrübeli ismi olan Christoph Daum, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı iki ayrı dönemde çalıştırdı. 68 yaşındaki Alman çalıştırıcı, toplam 5 yıl görev yaptığı sarı lacivertli kulübü 2 kez Süper Lig şampiyonu yapmıştı. Daum son olarak görev yaptığı Romanya Milli Takımı’ndan 4 yıl önce ayrıldı.

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TFF’DEN KENAN KOÇAK’A TRANSFER iZNi ÇIKMADI

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit altıntop, F.Bahçe’nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı ileri sürülen A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak’ın başka bir takıma gitmesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Lig Radyo’ya konuşan altıntop, “Bir spekülasyon vakit kaybettiriyor. Kenan Koçak’ın başka bir takıma gitmesini istemiyoruz ve izin vermiyoruz. Onunla çalışmaktan mutluyuz, çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Koçak, TFF ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Bilic

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