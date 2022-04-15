Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda yeni gelişme! Joachim Löw'den sonra Jorge Jesus...

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira ayrılığı sonrası İsmail Kartal ile çıkış yakalanırken gelecek sezon konusunda belirsizlik devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertliler Jorge Jesus ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

İSMAİL KARTAL'IN 'KAFA KARIŞTIRAN' PERFORMANSI

Vitor Pereira ile yollarını ayıran ve uzun bir süre teknik direktörsüz kalan Fenerbahçe, 21. haftadaki Antalyaspor maçına İsmail Kartal yönetiminde çıktı. Takımın başında çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alan İsmail Kartal, 12 haftalık döneme bakıldığında Fenerbahçe'yi lig lideri konumuna getirdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi en az 15 maç çalıştıran yerli hocalar arasında maç başı puan ortalaması en yüksek teknik direktör İsmail Kartal oldu. Sarı-lacivertli takımın başında 46 maça çıkan Kartal, 101 puan toplamayı başardı ve 2.2'lik puan ortalaması tutturdu.

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KARTAL İLE YOLLAR AYRILACAK MI? GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Kısa zamanda Fenerbahçe'ye büyük katkı veren İsmail Kartal, her maç ve galibiyet sonrası basın toplantısında sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı, gelecek ünlü teknik adamın yanında çalışıp çalışmayacağı yönünde sorulara yanıt vermek zorunda kalıyor.

İsmail Kartal'ın göreve getirildiği açıklamada "Öncelikli tercihimiz, önümüzdeki sezonda takımımızı çalıştıracak Teknik Direktörümüzün, 2021-2022 sezonunun geri kalan kısmında da A Takımımızın başında yer almasıydı. İstişare süreçlerimiz devam ederken teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon itibariyle başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir." ifadeleri kullanıldığı için İsmail Kartal'a 'geçiçi' teknik direktör gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adaylarıyla uzun zamandır konuşulduğu gibi Alman Joachim Löw ve Portekizli Jorge Jesus. Son dönemde çıkan haberlerde Löw ihtimalinin azaldığından, Jorge Jesus ihtimalinin ise giderek arttığından bahsediliyor. Bu iki teknik adam da İsmail Kartal'ın aldığından kat kat fazla maaş alacak ve yüksek bedelli transfer yatırımı isteyecekler. Kartal ise şu ana kadar yaptığı gibi elindeki malzemeden en iyiyi çıkarmayı başardı. Hem de en önemli iki yıldızı kadro dışı bırakarak...

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'İKİNCİ ADAM OLMAYACAĞIM' DEMİŞTİ

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, her maç kendisine sorulan; "Löw'ün yanında çalışacak mısınız?' şeklindeki soruya iki hafta önce sert bir şekilde cevap vermişti.

"Sezon sonuna kadar işimi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım, yapmaya da devam edeceğim. Sezon sonu ne olur? Kalır mıyım, ayrılır mıyım? Bilmiyorum. Bu nasip kısmet. Sonuçta rızkı veren Allah. Ben işimi elimden gelen en iyi şekilde yapacağım ondan sonrası ne olur bilemem." şeklinde konuşan Kartal, bir gazetecinin 'İkinci adam olmam' sözlerini hatırlatması üzerine; "Ben onu söyledim zaten tekrar etmenin anlamı yok. Çıkan haberler beni ilgilendirmiyor. 'Ben bir teknik direktörüm ve hayatım boyunca kimsenin arkasında ikinci adam olmam' dedim. Bir daha söylüyorum. Bunu tekrar tekrar söylüyorsunuz ve ayıp ediyorsunuz. Her şeyde soruyorsunuz ikinci adam, ikinci adam. Olmayacağımı söyledim, yine söylüyorum. Ben ikinci adam olmayacağım. Bitti, bu kadar." diye konuşmuştu.

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LÖW İHTİMALİ AZALINCA...

İsmail Kartal'ın başarılı performansı ve Joachim Löw ile bütçe konusundaki görüşmelerin olumlu ilerlememesinin ardından bir kez daha Jorge Jesus'a yoğunlaşıldı.

YILLIK 7 MİLYON EURO İSTEDİ

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus ile bir kez daha görüştü

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Jesus ekibiyle birlikte sarı-lacivertlilerden yıllık 7 milyon Euro istedi. Adaylarla görüşmeler sürüyor.