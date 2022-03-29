Fenerbahçe'de teknik direktör borsası! 2 ciddi aday, Löw'e 'milli' talip

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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin 1 numaralı teknik direktör adayı olan Alman çalıştırıcı ile yapılan görüşmeler son derece olumlu ilerliyor. Hatta Löw ile Sarı-Lacivertliler’in imza aşamasına geldiği konuşuluyordu.

Ancak Alman basınında önemli bir iddia atıldı. Buna göre, başarılı teknik adam Fenerbahçe ile anlaşma aşamasındayken Avusturya Futbol Federasyonu devreye girdi. Löw’e çok iyi bir teklif yapıldığı ve istediği yetkilerle göreve gelebileceği söylendi.

62 yaşındaki çalıştırıcının henüz Fenerbahçe’ye imza atmadığı, bu nedenle Avusturya’nın umutlu olduğu kaydedildi. Yapılan yorumlarda, Joachim Löw’ün Avusturya’ya, sadece yoğun kulüp mesaisinden kaçınmak istemesi durumunda ‘evet’ diyeceği belirtildi.

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JORGE JESUS: AVRUPA'DA KULÜP ÇALIŞTIRACAĞIM

Jorge Jesus, Aziz Yıldırım döneminden beri Fenerbahçe’nin ilgi duyduğu teknik adamlardan biri. Fanatik'in haberine göre; Bu sezon Benfica’dan ayrıldıktan sonra da hemen tecrübeli çalıştırıcı ile temasa geçildi.

Ancak Jesus, mayıs ayına kadar dinlenip ailesine vakit ayırmak istediği için teklifi geri çevirdi. Portekizli hoca, geleceğiyle ilgili yaptığı son açıklamada, “Bir sonraki işim Portekiz dışında olacak. Avrupa’da bir kulüp takımı çalıştırmak istiyorum. Belki sonrasında Milli takım düşünebilirim” ifadelerini kullandı.

Jesus’un, bir süredir görüşme halinde olduğu Sarı-Lacivertliler’e sıcak baktığı ancak gelen diğer teklifleri de değerlendirdiği öğrenildi. Portekizli hoca hâlâ Fenerbahçe’nin listesinde ilk sıralarda.

KOVAC YEŞİL IŞIK YAKTI

Ali Koç’un Hırvat bir teknik adamla ilgili fikir almak için Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Şuker ile görüştüğü iddia edilmişti. Bu ismin, son olarak Monaco’yu çalıştıran Niko Kovac olduğu iddiası iyice ağırlık kazandı.

Son dakika Fenerbahçe haberi! Teknik direktör borsasında son durum! Joachim Löw, Jorge Jesus, Niko Kovac

50 yaşındaki teknik adamın Bayern Münih gibi büyük bir kulüpte çalışma deneyimi olması, hırslı yapısı, özellikle Monaco’da şans verip parlattığı genç oyuncular; kendisini Ali Koç için ideal bir aday haline getirdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi! Teknik direktör borsasında son durum! Joachim Löw, Jorge Jesus, Niko Kovac

Bir an önce futbola dönmek isteyen başarılı teknik adamın da Fenerbahçe’ye sıcak baktığı kaydedildi. 50 yaşındaki çalıştırıcının olmazsa olmaz talebi ise çalıştırdığı her takımda yardımcılığını yapan kardeşi Robert Kovac’ın ekibinde yer alması.