Fenerbahçe'de Tedesco'nun kader fikstürü! Teknik direktörlük için bir numaralı aday belli oldu

Fenerbahçe'de Ali Koç’un seçime 13 gün kala Domenico Tedesco’yu takımın başına getirip 2 yıllık sözleşme imzalaması tartışma yaratmıştı. Sadettin Saran da kendisine danışılmadığını söyleyip sitem etmişti. Büyük umutlarla göreve başlayan 40 yaşındaki teknik adam için işler hiç de istediği gibi gitmiyor.

İlk maçında Trabzonspor’u 1-0 yenen İtalyan çalıştırıcı, ardından Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalıp, Dinamo Zagreb’e 3-1 kaybetti. Kötü sonuçların yanı sıra kendisini göreve getiren Ali Koç’un seçimi kaybedip başkanlığa Sadettin Saran’ın gelmesi, kısa sürede Tedesco’nun tartışılmasına yol açtı. Genç teknik adamı çok kritik bir hafta bekliyor. Milli aradan önce oynanacak 3 karşılaşma, Domenico Tedesco’nun kaderini belirleyebilir. Fenerbahçe, ligde yarın Antalyaspor’u ağırlayacak. Sarı-Lacivertliler, perşembe günü Avrupa Ligi’ndeki ilk iç saha mücadelesinde Nice’i konuk edecek.

KRİTİK TARİH MİLLİ ARA

Kanarya, milli ara öncesi son sınavını ise ligde pazar günü Samsun deplasmanında verecek. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlar, Tedesco’nun göreve devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Sadettin Saran ve ekibinin, olası bir teknik direktör değişikliği için en ideal tarihi Milli aranın başı olarak gördüğü kaydedildi. Bu sayede yeni gelecek hoca, maç oynamadan, en azından Milli göreve gitmeyecek oyuncularla daha fazla vakit geçirme şansı bulacak.

ASENSIO İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Domenico Tedesco, dünkü antrenmanda İspanyol yıldızla kısa süreli bir konuşma yaptı. Asensio, Dinamo Zagreb karşısında alışık olmadığı bir şekilde savunmanın önünde forma giyip, oyun kuruculuk görevini üstlenmişti. Tedesco, yarınki Antalya mücadelesinde öğrencisini yine asıl pozisyonu olan 10 numarada görevlendirecek.

40 yaşındaki teknik adamın, yaptığı görüşmede Asensio’dan saha içinde daha fazla sorumluluk almasını, hücum organizasyonlarını yönetmesini ve daha fazla şut denemelerinde bulunmasını istediği öğrenildi.

İLK ADAY AKUT KOCAMAN

Sadettin Saran, adaylık döneminde teknik direktör konusunda yaptığı ilk açıklamada Sergio Conceiçao’yla anlaşacağını duyurmuştu. Saran, Tedesco ile anlaşıldıktan sonra ise, “Elimde olsa, seçilir seçilmez Aykut Kocaman ve Volkan Demirel’i Samandıra’ya çağırırdım” demişti.

Yeni başkan, seçim günü ise Domenico Tedesco’ya destek olacaklarını söylemişti. Ancak bir değişim kararı alınması halinde gidilecek ilk isim Aykut Kocaman olacak. Tecrübeli teknik adam, daha önce kendisine yöneticilik teklif eden Sadettin Saran’a, “Teknik direktörlüğe devam ediyorum” diyerek olumsuz yanıt vermişti. Tedesco ile yolların ayrılması halinde Kocaman’ın 3. kez Fenerbahçe’nin başına geçme ihtimali yüksek. Samandıra’da idari görev teklif edilen Volkan Demirel de bu senaryonun gerçekleşmesi halinde yardımcı antrenör olabilir.