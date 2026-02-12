Fenerbahçe'de Tedesco'dan Trabzonspor öncesi takıma mesaj

Haberin Devamı

Trabzon maçı öncesi camiada merak edilen sorulardan biri Tedesco’nun ilk 11’de yeni transfer Kante mi yoksa İsmail Yüksek ile mi başlayacağı... Yine bu maç özelinde bir başka merak edilen konu ise Tedesco’nun Asensio’yu sağa çekip göbeği Kante-İsmail Guendouzi şeklinde yapıp yapmayacağı.

Şampiyonluk hesapları yapan Domenico Tedesco, kalan son 13 maç içindeki Galatasaray deplasmanından sonraki en kritik maç olan Trabzonspor sınavından 3 puan çıkartabilmek için yoğun şekilde çalışıyor. Skriniar’ın cezasının bitmesi, geçmişte Real Madrid, PSG, Aston Villa, Espanyol ve İspanya Milli Takımı’nın yıldızı olan Asensio’nun en iyi sezonunu geçirmesi ve yeni kontrat imzalayan Talisca’nın gollerine devam etmesi şüphesiz İtalyan teknik adamın bu maçta en büyük kozları olacak.

Takım formda, Tedesco’nun eli güçlü

Kerem Aktürkoğlu’nun çıkışa geçmesi, Kante’nin takıma güç katması, Mert Müldür’ün savunmada güven vermesi, Semedo’nun sezon başındaki formuna ulaşması ve yeni transfer Guendouzi’nin takımın önemli bir parçası haline gelmesi de Fenerbahçe’nin diğer artıları. Tecrübesi ve oyun bilgisiyle hem orta sahayı hem de stoperleri rahatlatan, akıl dolu pasları ve yerinde müdahaleleriyle de sarı lacivertliletin yeni lideri olan Kante’nin ilk 11’de başlayıp başlamayacağı Trabzon maçının en çok merak edilen sorusu.

İtalyan teknik adamı bekleyen seçim

Tedesco’nun bu maç özelinde ilk 11’de Kante’yi mi yoksa İsmail Yüksek’i mi tercih edeceğinin cevabı maç günü belli olacak gibi. Yine bu maç özelinde bir başka merak edilen konu ise Tedesco’nun Asensio’yu sağa çekip göbeği Kante-İsmail- Guendouzi şeklinde yapıp yapmayacağı. İtalyan teknik adam ayrıca son yıllarda gergin geçen Trabzon deplasmanlarında takımı gerilimden uzak tutma amacında. Her zaman pozitif mesajlar veren Tedesco bu kritik engeli de sakin kalarak geçme amacında.