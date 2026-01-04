Fenerbahçe'de Tedesco'dan Jhon Duran kararı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Domenico Tedesco, 11’de şans vereceği isimleri belirlemeye başladı.

Kalede Ederson görev alacak. Savunmanın sağında Mert Müldür’ün, solunda ise Levent Mercan’ın oynaması bekleniyor. Kritik mücadelede stoper ikilisi ise Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde olacak.

Orta sahada İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz ve Marco Asensio'nun şans bulacağı gelen haberler arasında.

Sağ kanatta yeni transfer Anthony Musaba, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu forma giyecek.

Domenico Tedesco, ileri uçta ise Jhon Duran’a şans vermeyi düşünüyor.

Haberin Devamı

Karşılaşmada birçok futbolcusundan faydalanamayacak Fenerbahçe, eksiklere rağmen finale yükselmeyi hedefliyor.