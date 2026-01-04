×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Tedesco'dan Jhon Duran kararı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 14:55

Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye başladı.

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Domenico Tedesco, 11’de şans vereceği isimleri belirlemeye başladı.

Kalede Ederson görev alacak. Savunmanın sağında Mert Müldür’ün, solunda ise Levent Mercan’ın oynaması bekleniyor. Kritik mücadelede stoper ikilisi ise Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde olacak.

Orta sahada İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz ve Marco Asensio'nun şans bulacağı gelen haberler arasında.

Sağ kanatta yeni transfer Anthony Musaba, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu forma giyecek.

Domenico Tedesco, ileri uçta ise Jhon Duran’a şans vermeyi düşünüyor.

Karşılaşmada birçok futbolcusundan faydalanamayacak Fenerbahçe, eksiklere rağmen finale yükselmeyi hedefliyor.

 

 

