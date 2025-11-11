Fenerbahçe'de Tedesco farkı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de görevine son verilen Jose Mourinho’nun yerine getirilen teknik direktör Domenico Tedesco, Süper Lig’de çıktığı 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puan topladı. Maç başı puan ortalaması 2.33’e ulaşan sarı lacivertli takım, istatiksel açıdan da önemli başarılara imza attı. Tedesco’nun göreve geldiği Eylül 2025’ten bu yana Süper Lig’de maç başına en fazla şut çeken (19.3), rakip ceza sahasında topla buluşan (29.7), isabetli pas veren (443), en çok galibiyet alan (6) ve puan toplayan (21) takım Fenerbahçe.

‘Seviyeme döndüm’ diyen Mou çakıldı

Tedesco, Avrupa’daki 4 maç (2G, 1M, 1B) da eklendiğinde ise 2.15’lik bir maç başı puan ortalaması yakaladı. Selefi Jose Mourinho ile 6 maçta 2’şer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Kanarya’nın ‘Özel biri’ ile yakaladığı maç başı puan ortalaması ise 1.35’te kaldı.

Yine Domenico Tedesco geldiğinden bu yana çıktığı 4 Avrupa maçında 2 galibiyet ve 1’er mağlubiyet ve beraberlik yaşarken, Benfica’ya transferi sonrası “Seviyeme döndüm” diyen Jose Mourinho ise Portekiz ekibi ile Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta da sahadan yenilgi ile ayrıldı.

Bahane üretmiyor, hakem konuşmuyor

Tedesco ile Mourinho arasındaki karakter farkı da dikkat çekti. İtalyan çalıştırıcı hakemler ve başta G.Saray olmak üzere rakiplerle ilgili açıklamalarda bulunmazken olumsuz sonuçların ardından mazeret üretmeyen yönü ile öne çıktı. Fenerbahçe’deyken ezeli rakip ve hakemlerle ilgili sık sık konuşan, kötü sonuçların ardından bahanelere sığınan Mourinho son olarak Benfica’nın Casa Pia ile 2-2 berabere kaldığı maça damga vurdu. Maç sonu hakem Gustavo Correia’nın üstüne yürüyen ve soyunma odasına kadar takip eden Mourinho tepki çeken davranışlarını sürdürdü.

TEDESCO’LU F.BAHÇE’NiN SÜPER LiG KARNESi

Trabzonspor: 1-0

Alanyaspor (D): 2-2

Kasımpaşa (D): 1-1

Antalyaspor: 2-0

Samsunspor (D): 0-0

Karagümrük: 2-1

Gaziantep (D): 4-0

Beşiktaş: 3-2

Kayserispor: 4-2