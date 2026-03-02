Fenerbahçe'de tartışma yaratan karar! Kerem Aktürkoğlu şaşkınlığı

Haberin Devamı

Hasta olan Domenico Tedesco’dan yoksun Fenerbahçe’de teknik heyetin Antalya maçında yaptığı oyuncu değişiklikleri eleştiri konusu oldu.

Hafta içi Nottingham Forest deplasmanında 2 gol atan, dün çok kötü bir oyunun sergilendiği ilk yarıda takımın ayakta kalan tek ismi olan Kerem Aktürkoğlu, 74. dakikada kenara alındı. Numarasını oyuncu değişikliği tabelasında görünce çok şaşıran Kerem’in şaşkınlığı suratına net biçimde yansıdı.

20. dakikada sakatlanan Nelson Semedo’nun yerine alınan Mert Müldür de 87. dakikada oyundan çıkarılınca yedek kulübesinde sinirli hareketler sergiledi.

KENDi BAŞIMIZA KARAR VEREMiYORUZ

Haberin Devamı

Tedesco'nun yokluğunda F.Bahçe’nin başında sahaya çıkan antrenör Zeki Murat Göle, eleştiri alan oyuncu değişiklikleriyle ilgili, “Biz kendi başımıza karar veremiyoruz. Sadece ben değilim. Hocanın da bir ekibi var. İletişim halindeyiz. Hocamızla iletişim kurabildiğimiz zamanlar oluyor, rahatsızlığı nedeniyle kuramadığımız da oluyor” açıklamasını yaptı.