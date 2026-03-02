Fenerbahçe'de tartışma yaratan karar! Kerem Aktürkoğlu şaşkınlığı

×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

#Fenerbahçe#Tedesco#Antalyaspor
Fenerbahçede tartışma yaratan karar Kerem Aktürkoğlu şaşkınlığı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 07:00

Tedesco'suz sahaya çıkan Fenerbahçe teknik heyeti eleştiri aldı. Sahanın iyilerinden Kerem, 74’te gole ihtiyaç olduğu anda kenara alınmasına çok şaşırdı. 20’de giren Mert de 87’de çıkarıldı.

Hasta olan Domenico Tedesco’dan yoksun Fenerbahçe’de teknik heyetin Antalya maçında yaptığı oyuncu değişiklikleri eleştiri konusu oldu.

Hafta içi Nottingham Forest deplasmanında 2 gol atan, dün çok kötü bir oyunun sergilendiği ilk yarıda takımın ayakta kalan tek ismi olan Kerem Aktürkoğlu, 74. dakikada kenara alındı. Numarasını oyuncu değişikliği tabelasında görünce çok şaşıran Kerem’in şaşkınlığı suratına net biçimde yansıdı.

Fenerbahçede tartışma yaratan karar Kerem Aktürkoğlu şaşkınlığı

20. dakikada sakatlanan Nelson Semedo’nun yerine alınan Mert Müldür de 87. dakikada oyundan çıkarılınca yedek kulübesinde sinirli hareketler sergiledi.

KENDi BAŞIMIZA KARAR VEREMiYORUZ

Tedesco'nun yokluğunda F.Bahçe’nin başında sahaya çıkan antrenör Zeki Murat Göle, eleştiri alan oyuncu değişiklikleriyle ilgili, “Biz kendi başımıza karar veremiyoruz. Sadece ben değilim. Hocanın da bir ekibi var. İletişim halindeyiz. Hocamızla iletişim kurabildiğimiz zamanlar oluyor, rahatsızlığı nedeniyle kuramadığımız da oluyor” açıklamasını yaptı.

