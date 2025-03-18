Fenerbahçe'de tartışılan isim Dusan Tadic!

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Geçen sezonki performansıyla çok beğenilen Sırp yıldız bu yıl ise 26 gole direkt katkı vermesine karşın özellikle kritik maçlardaki etkisiz futboluyla ‘ağır’ ve ‘yaşlandı’ şeklinde eleştiriler aldı.

HOLLANDA'YA DÖNECEĞİ İDDİALARI ARTIYOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki DusanTadic’in sarı lacivertli ekipteki geleceği de belirsizliğini korurken, Hollanda’ya döneceği ile ilgili iddialar her geçen gün kuvvetleniyor.

Fenerbahçe, bu sezon ligde 7 maçta puan kaybederken (5B, 2M) Tadic bunlarda sadece ilk yarıda 2-2 biten Samsunspor (1 gol, 1 asist) maçında katkı verebildi.

TADİC'İN GELECEĞİ TARTIŞLIR HALE GELDİ

Samsunspor beraberliğiyle şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe’de, Dusan Tadic 43 resmi maçta 11 gol, 15 asist üretmesine rağmen eleştiri oklarının hedefinde kalan isim oldu. Bu yıl 26 gole direkt katkı vermesine karşın özellikle kritik maçlardaki etkisiz futboluyla ‘ağır’ ve ‘yaşlandı’ şeklinde eleştiriler alan Sırp futbolcunun Fenerbahçe’deki geleceği de tartışılır bir duruma geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki Sırp yıldızın sarı lacivertli ekipteki geleceği de belirsizliğini koruyor.

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DERBİ VE SON MAÇTA DA BEĞENİLMEDİ

Geçtiğimiz sezon 56 maçta 16 gol 16 asist üreten ve beğenilen yıldız oyuncu, bu yıl da aynı performansına yaklaşıp şimdiden 11 gol 15 asiste ulaşsa da, özellikle son haftalardaki suskunluğuyla eleştiri oklarının hedefinde kaldı. İlk Rangers maçındaki performansı beğenilmeyen, rövanş maçında son 46 dakika oyunda kalıp ilk penaltıyı kötü kullanarak kaçıran Dusan Tadic, kritik Galatasaray derbisi ve son Samsunspor maçında da beğenilmedi. Bunun yanı sıra ligde de son 5 maçta asist katkısında bulunamayan Tadic, sadece 3-0 kazanılan Antalyaspor maçında 1 gol atabildi.

HOLLANDA BASININA GÖRE AJAX'A DÖNÜYOR!

Tadic ile sözleşmesi haziranda sona erecek olan F.Bahçe’nin oyuncuyla bugüne kadar sözleşme yenilememesi de Sırp futbolcunun bir yol ayrımına geldiği düşüncelerini güçlendiriyor. Hollanda basınında 36 yaşındaki futbolcunun eski takımı Ajax’a döneceği ile ilgili iddialar geniş yer bulmaya başladı. Hatta ülke basınına göre Tadic, Amsterdam temsilcisi ile anlaştı bile. Ajax’ın geçici genel menajeri Menno Geelen, “Eski oyuncularımızla iyi iletişim halindeyiz ama kimin gelip kimin gelmeyeceğini futboldan sorumlu Alex Kroes’a sormak lazım” diye konuştu.

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