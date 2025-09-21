Fenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç mu, Saadettin Saran mı?

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanlığı’na yeniden aday olan Ali Koç, 7 yıllık görev sürelerinde kulübü mali yönden düzlüğe çıkarma ve amatör branşlarda büyük başarılar elde ettiklerini belirtip, “Sıra futbolda şampiyonluklarda” dedi. Kongrede yaptığı konuşmada, başkanlığa seçildikten sonra gerçekleştirdiği icraatları anlatan Koç, Fenerbahçe’yi Sadettin Saran ve ekibinden daha iyi yönetecek bir liste oluşturduğunu söyledi. Koç, şöyle konuştu:

7 yıldır mücadele ediyoruz

"Biz gerçek bir şekilde adayız. Yıllarca kendimizi aday gösterip sonra aday olmayıp, sonra artık bir kez daha aday olmazsam ayıp olur diye aday değiliz. Canımızla kanımızla, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla, itibarımızla, sağlığımızla 7 senedir mücadele ediyoruz. Defalarca aday olacağım, aday olacağım deyip geri dönmedim. Sadettin Bey geçen sene için haklı. ‘Sen devam etmelisin, aday olursan çekilirim’ dedi, sözünü tuttu. Ondan önceki dönemlerde birçok kez ‘Başkan olacağım’ dedi, aday oldu. Ben olacağım dedim, en kötü günde oldum. 7 sene sonra en sıkıntılı dönemde göğsümü gere gere çıktım, o ne der bu ne der demedim.

Mali bağımsızlığa ulaştık

Bu kirli futbol dünyasında kulübümüzü tertemiz tutmanın gururunu yaşadık. Fenerbahçe’nin ne karaborsayla, ne herhangi bahis işiyle, ne bağlantılı sponsorluk işiyle anılmasına izin vermedik, vermeyiz de... Sırf taraftarın hoşuna gidecek popülist vaatler peşinde koşmadık. Bugün gururla söylüyorum, bir çoğunuzun burada olan ve hafife alan, ne kıymeti var diyenlere söyleyeyim; Fenerbahçe’yi zor şartlarda aldık ve onarımını tamamladık. Sizler için mali bağımsızlığın kıymeti yok ama adım adım mali bağımsızlığa ulaştık.

Biz daha iyi yönetiriz

Amatör branşlarda Avrupa’nın zirvesindeyiz. Sıra şampiyonluklarda. Bu sezon şampiyonluk borcunu ödeyeceğiz. Fenerbahçe’yi ileri taşıyacak, her anlamda şampiyon yapacak yönetim bizdedir. Bu sene şampiyon olacağız, öyle ya da böyle biz şampiyon olacağız. Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız! Olamazsak da mayıstan sonra hesaplaşırız.”

SARAN’A ‘KORKU’ CEVABI

Saran'ın “Korku bacayı sardı” sözüne cevap veren Başkan Koç, “Benim 7 senede gösterdiğim cesareti, duruşu çok kimsede görmedim. Korkuyla alakası yok. Bir de ‘Kombineleri iptal ediyor’ dedi. 200 bin küsur kombine satmışız, 9 kombine iptal etmişiz sadece” diye konuştu.

ALi KOÇ’UN YÖNETiM KURULU LiSTESi

Acar Sertaç Komsuoğlu

Ahmet Ketenci

Burak Çağlan Kızılhan

Esin Güral Argat

Fethi Pekin

Hulusi Belgü

Hüseyin Bozkurt

Korkut Nedim Keçeli

Mustafa Hakan Safi

Mustafa Kemal Danabaş

Nezih Barut

Ömer Temelli

Özgür Özaktaç

Özgür Peker

Agah Ruşen Çetin

Ali Alper Alpoğlu

Cenk Öztanık

Eren Ali Dişli

Muzaffer Kerem Ersoy

Rıfat Perahya

Selma Atalay Rodopman

KORKU BACAYI SARDI SORUN SAHADA DEĞiL YÖNETiM AKLINDA

Sadettin Saran Saran, Fenerbahçe’de artık bir bayrak değişimi olması gerektiğine inandığı için başkanlığa aday olduğunu söyledi. Bugün yapılacak seçim öncesi genel kurul üyelerine son kez seslenen Saran, “Tarihi bir seçime gidiyoruz. Ben inanıyorum ki sandıklardan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçe’nin umutlu ve şampiyonluk dolu yarınları için sen ben demeden topyekün mücadeleye başlayacağız” dedi.

Kutlualp’e teşekkür etti

Başkan adaylığından kendi lehine çekilen Hakan Bilal Kutlualp’e teşekkür eden Saran, “Bu camianın birbirine değil, rakiplerine karşı mücadele etmesi gerektiğine inanıyorum” ifadesini kullandı. Saran, şöyle devam etti:

“Bu seçim bir maça, bir transfere bakarak karar verilecek bir seçim değil. Fenerbahçe’nin şampiyon olup olmayacağına karar vereceğimiz bir seçimdir. 7 yıldır en iyi hocalar, futbolcular geldiyse ve şampiyonluk gelmediyse sorun yönetim aklındadır. Bu seçim Fenerbahçe’nin geleceğine vereceğimiz en büyük sözdür. Kendimize o kadar güveniyoruz ki söz veriyoruz, eğer şampiyon olamazsak 2027 olağan kongrede aday olmayacağım.

Fenerbahçe’ye zarar vermem

Planımız projemiz hazır. Seçimi kazanmam halinde kombine sayısını 40 bine çıkaracağız. Ben sizden açık çek istemiyorum. Artık bu kulüp bir kişinin cebine değil camianın omuzlarına yüklenmeli. Kulübümüzün 2018’de nasıl değişime ihtiyacı vardıysa bugün de var. Bu değişimi engellemek için neler dediler biliyorsunuz. Meşhur sanal bayii konusu. Sizlerin kafasını karıştırmak için çok uğraştılar. Aday olamayacak, kayyum atanacak, yaptırım gelecek diye korku saldılar. Saçmasapan şeyler söylediler. Seçimi kazanmam halinde gerektiği anda bahsi geçen şirketi kapatırım. Ben Fenerbahçemiz’e zarar verecek bir şey yapmam.

Sürekli taraftarı suçladınız

Niye şampiyon olamıyoruz biliyor musunuz? Çünkü taraftarı sürekli suçladınız. 7 yılda 11 hoca değiştirip 100’ün üzerinde transfer yaptınız. 3 Temmuz’u bahane etmeyeceğiz dediniz. Her fırsatta camiayı ayrıştırmak için bunu yaptınız. Yıllardır yapı yapı diyerek şampiyonluğa yürüyen takımı ‘Siz olamazsınız’ diye inandırdınız.”

GERÇEKLERi KONUŞMUYOR TAViZ VERiYOR

Sadettin Saran, Ali Koç’un kongrede kendisiyle ilgili sözlerinin sorulması üzerine, “Korku bacayı sardı. Gerçekleri konuşmuyor. Maalesef korkudan dolayı prensiplerinden, karakterinden taviz verdi” dedi.

SADETTiN SARAN’IN YÖNETiM KURULU LiSTESi

Adem Köz

Orhan Demirel

Taner Sönmezer

Ahmet Murat Emanetoğlu

İlker Alkun

Burçin Gözlüklü

Ali Gürbüz

Ertan Torunoğulları

Murat Salar

Ufuk Şansal

Olcay Doğan

Cem Ciritçi

Erdem Sezer

Ozan Vural

Ertuğrul Eren Ergen

İlyas Yılmaz

Orhan Orakçıoğlu

Gürhan Taşkaya

İlker Arslan

Zeynep Yalım Uzun

Serhan Yılmaz

F.BAHÇE’NİN FINANSAL BORCU 7 YILDA 278 MİLYON EURO AZALDI

Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak, 2018’de Ali Koç’un başkanlığa seçildiği gün 347 milyon Euro olan finansal borcun bugün itibariyle 69 milyon Euro’ya düşürüldüğünü söyledi. Koçak, “278 milyon Euro’luk bir borç düşüşünden bahsediyoruz. Bu borç düşüşü ile birlikte bu 7 yıllık dönemde toplamda 134 milyon Euro’luk bir faiz ödemesi de gerçekleştirmiş olduk” dedi. Burada 31 Mayıs 2025 dönemi itibarıyla Fenerbahçe Kulübü’nün borcu 21 milyar 526 milyon TL (488 milyon Euro) olarak açıklandı.

31 MAYIS 2025 TARiHi iTiBARIYLA FENERBAHÇE’NiN BORÇLARI (milyar TL)

Finansal borçlar 3.629

Ticari borçlar 6.223

Kiralama kaynaklı yükümlülükler 0.2

Ertelenmiş gelirler 2.995

Diğer borç ve yükümlülükler 8.479

TOPLAM BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 21.526

OY VERME iŞLEMi ESKi KENAN EVREN LiSESi ARAZiSiNDE

Fenerbahçe'nin yeni başkan ve yönetimi bugün belli olurken, Koç beyaz, Saran sarı oy pusulası kullanacak. Oy kullanma hakkına sahip 49 bin 268 üye, eski Kenan Evren Lisesi’nin arazisine kurulacak 50 sandıkta oy verebilecek

ALi KOÇ VE YÖNETiMi iBRA EDiLDi

Chobani Stadı’nda gerçekleştirilen kongrede Ali Koç ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden ibra edildi. Kulüp genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, 1 Mart 2024-31 Mayıs 2025 faaliyetlerini okurken, mali işler direktörü Çağdaş Koçak finansal yapıyla ilgili bilgilendirme yaptı, daha sonra da denetim kurulunun raporu açıklandı. Konuşmaların ardından 1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan dönemler mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra etti. Sadettin Saran ve ekibi de mevcut yönetimin ibra edilmesi yönünde oy kullandı.