Fenerbahçe'de tarihi kongre! Vefa Küçük başkanlık ediyor...

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Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu’nda kulübün geleceğini etkileyecek önemli değişiklikler yapılacak.

Fenerbahçe tüzüğünü yeni spor yasasına uyumlu hale getirmek için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 10.30’da başlayan toplantıda aidatlarını yatıran 41 bin civarında üyenin yüzde 10’unun katılma zorunluluğu bulunuyor. (4 bin 100 kişi).

VEFA KÜÇÜK BAŞKANLIK EDECEK

Fenerbahçe'de bugün 10.30'da başlayan Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul toplantısına Uğur Dündar yerine Vefa Küçük başkanlık ediyor.

Vefa Küçük ve eşi Semra Küçük, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yerini aldı.

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TESCİLLER İPTAL OLABİLİR

Fenerbahçe hukuk departmanı 2018 yılından bu yana tüzük tadilinin üzerinde çalışırken 26 Ekim 2023 tarihine kadar mali ve idari yapılarını yeni spor yasasına uyumlu haline getiremeyen kulüplerin Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki tescillerin iptal olma tehlikesi bulunuyor. Tüzük Tadilinden sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği olmaktan çıkıp Fenerbahçe Spor Kulübü tüzel kişiliği olarak faaliyetlerine devam etmek durumunda.

KOÇ'TAN ÜYELERE ÇAĞRI

Başkan Ali Koç da bugünkü toplantının önemine vurgu yaparken, “Onaylandığı takdirde; hem yeni kanunun emrettiği değişiklikler yapılmış olacak hem de çok daha demokratik, şeffaf, katılımcı, modern, sade ve anlaşılır bir tüzüğe sahip olacağız” derken üyeleri genel kurula davet etmişti.

GÖRÜŞÜLECEK BAZI KONU BAŞLIKLARI

1- MEVCUT tüzükte 200 olan başkan adaylığı için gerekli olan imza sayısı 500’e çıkarılacak.

2- KULÜP başkanlığı görev süresi değişmeyecek ve 3 yıl olarak kalacak ancak 4 dönem sınırlaması gelecek. Böylece 12 yıldan fazla başkan ve yönetim kurulu üyesi görev yapamayacak. Ancak 12 yıllık görev sonrası 3 yıl ara verilip tekrar adaylık söz konusu olabilecek.

3- BAŞKAN adaylarına listelerini seçimden 1 hafta önce sunma şartı getiriliyor. Daha önce cumartesi-pazar olan seçimde üyeler cumartesi sabahı itibarıyla listeleri görebiliyordu.

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4- STADYUMUN adının Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi talebi de genel kurulda son gündem maddesi olarak ele alınacak.