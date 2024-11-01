Fenerbahçe'de tarihi buluşma! Ali Koç, Aziz Yıldırım ve Zeljko Obradovic...

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, THY Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko-Partizan basketbol maçını birlikte takip etti.

Karşılaşmanın oynandığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na kızı Yaz Yıldırım ile gelen Aziz Yıldırım'ı, Ali Koç karşıladı.

Birbirlerine sarılarak bir süre sohbet eden Koç ve Yıldırım, karşılaşmayı birlikte takip etti.

AZİZ YILDIRIM'A SEVGİ SELİ

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Aziz Yıldırım'ın 72. yaş gününü kutlamak için anons yapıldığı esnada taraftarlar da büyük coşku yaşadı. Sarı-lacivertli tribünler, Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulundu.

DİVAN KURULU TOPLANTISINA KATILMAYACAK

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Ayrıca Aziz Yıldırım'ın 2 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılmayacağı öğrenildi.

OBRADOVIC HASRET GİDERDİ

Partizan'ı çalıştıran Fenerbahçe Beko'nun eski başantenörü Zeljko Obradovic de yanına gittiği Aziz Yıldırım'a sarılarak hasret giderdi.

Ayrıca taraftarlar da uzun süre Obradovic için tezahüratlarda bulundu.

4 FUTBOLCU DA TRİBÜNDE

Ayrıca Fenerbahçe Beko-Partizan karşılaşmasını Fenerbahçe futbol takımının oyuncuları Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku ve Filip Kostic beraber takip etti.