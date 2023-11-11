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Fenerbahçe'de taraftarlar endişeli: Geçen sezonki çöküş tekrar eder mi?

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Adana Demirspor
Fenerbahçede taraftarlar endişeli: Geçen sezonki çöküş tekrar eder mi
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 07:00

Süper Lig'de Trabzonspor'a, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets'e mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar geçen sezonki gibi bir çöküşün yaşanabileceği endişesini taşıyor. Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi, pazar günkü Adana Demirspor maçını kazanarak bu kaygıyı ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcıyor.

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Ligde ve Avrupa'da üst üste birer yenilgi alarak sarsılan Fenerbahçe'de taraftarın duyduğu en büyük kaygı: "Bu mağlubiyetlerin arkası gelir mi? Geçtiğimiz yıl Dünya Kupası sonrasında yaşanan çöküş bu sene tekrar eder mi?"

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Sarı lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi, pazar günkü Adana Demirspor maçını kazanarak bu kaygıyı ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcıyor. Alınan iki yenilginin, defans oyuncuları Becao, Djiku, Serdar Aziz ve takım oyununun en önemli dişlisi olarak öne çıkan Fred'in yokluğundan kaynaklandığına dikkat çekilirken "Dünyanın en güçlü kulüplerinde bile aynı dönemde 3 stoper birden sakatlanırsa dalgalanma yaşanır. Adana Demirspor'u mağlup ederek yeniden çıkışa geçeceğiz. Arkasından gelen milli aradan sonra da Becao hariç tüm sakat futbolcular takıma dönecek" denildi.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Adana Demirspor

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