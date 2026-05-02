Fenerbahçe'de taraftarından Edson Alvarez'e protesto: 3 ay sonra sahaya çıktı, tepkiyle karşılaştı!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 22:20

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de ligde şubat ayından sonra ilk kez süre bulan Edson Alvarez, taraftarın protestosuyla karşılaştı.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir’i 3-1 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 28, 57 ve 72. dakikalarda Talisca kaydetti.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada bitime iki maç kala puan farkını 4'e indirdi.

FRED'E ALKIŞ

Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fred, 90. dakikada kenara geldi. 

Taraftarlar, iyi bir performans ortaya koyan ve karşılaşmayı 1 asistle tamamlayan Brezilyalı futbolcuyu oyundan çıkarken alkışladı. 

EDSON AYLAR SONRA

Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez formasına kavuştu. Şubat ayında yaşadığı sakatlık ve sonraki süreçte ameliyat olan Alvarez, tedavisinin ardından takıma dönerken, ligde 11 maç sonra kadroya girdi.

u sezon ligde 12. kez sarı-lacivertli formayı terleten Alvarez, bugünkü karşılaşmanın 90. dakikasında oyuna girdi.

KADIKÖY'DE BÜYÜK TEPKİ

3 ay sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Meksikalı futbolcuya taraftar büyük tepki gösterdi. 

Oyuna girerken taraftarın ıslık ve protestolarıyla karşılaşan tecrübeli oyuncu, kalan dakikalarda topu ayağına her aldığında tribünlerden ıslık sesi yükseldi.

