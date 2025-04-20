Fenerbahçe'de Talisca seriye bağladı! Kariyerinde bir ilk

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, taraftarının önünde Kayserispor'u konuk etti.
Kadıköy'de oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, sarı - lacivertlilerde Anderson Talisca, yine sahneye çıkan isim oldu.
ATTIĞI GOLE SEVİNMEDİ
Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Ramazan Civelek, savunma arkasına yaptığı konuşunun ardından karşı karşıya pozisyonda Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.
Fenerbahçe altyapısından yetişen Civelek, söz konusu gol sonrası sevinmedi.
TALISCA EŞİTLİĞİ GETİRDİ
Sarı lacivertlilerde ise Anderson Talisca, gollerine Kayserispor karşısında devam etti. Müsabakanın 36. dakikasında Saint-Maximin'in içeriye gönderdiği topu kaleci Bilal Beyazit elinden kaçırınca, Talisca skoru 1-1'e getirdi.
BİR KEZ DAHA SAHNE TALISCA'NIN
Karşılaşmanın 76. dakikasında ise skor 2-2'yken kazanılan penaltı vuruşunu gole geçiren Talisca, kendisinin 2, takımının ise 3. golünü kaydetti.
UZATMADA YIKILDI
Mücadelenin 90+4. dakikadasın ise Gökhan’ın sağ taraftan ortasında kale önünde Talha, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek Kadıköy'de skoru belirledi.
SON 9 GOLÜN 6'SI TALISCA'DAN
Bu golle birlikte sarı - lacivertlilerin Süper Lig'de attığı son 11 golün 7'si, Anderson Talisca'dan geldi.
KARİYERİNDE BİR İLK
Öte yandan Brezilyalı yıldız, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta gol attı. 31 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda Trabzonspor ağlarına 3 gol birden bırakırken, Bodrum FK filelerini de penaltıdan sarsmıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçında da frikikten gol sevinci yaşamıştı.
10. KEZ FİLELERİ SARSTI
Talisca, bugünkü golle birlikte sarı-lacivertli forma altında 8'i lig olmak üzere 11. kez gol sevinci yaşadı.