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Fenerbahçe'de Talisca seriye bağladı! Kariyerinde bir ilk

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#Fenerbahçe#Anderson Talisca#Kayserispor
Fenerbahçede Talisca seriye bağladı Kariyerinde bir ilk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 20:09

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de son haftaların öne çıkan ismi Anderson Talisca'nın golleri yeterli olmadı.

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, taraftarının önünde Kayserispor'u konuk etti.

Kadıköy'de oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, sarı - lacivertlilerde Anderson Talisca, yine sahneye çıkan isim oldu.

ATTIĞI GOLE SEVİNMEDİ

Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Ramazan Civelek, savunma arkasına yaptığı konuşunun ardından karşı karşıya pozisyonda Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Civelek, söz konusu gol sonrası sevinmedi.

TALISCA EŞİTLİĞİ GETİRDİ

Sarı lacivertlilerde ise Anderson Talisca, gollerine Kayserispor karşısında devam etti. Müsabakanın 36. dakikasında Saint-Maximin'in içeriye gönderdiği topu kaleci Bilal Beyazit elinden kaçırınca, Talisca skoru 1-1'e getirdi.

BİR KEZ DAHA SAHNE TALISCA'NIN

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Karşılaşmanın 76. dakikasında ise skor 2-2'yken kazanılan penaltı vuruşunu gole geçiren Talisca, kendisinin 2, takımının ise 3. golünü kaydetti. 

UZATMADA YIKILDI

Mücadelenin 90+4. dakikadasın ise Gökhan’ın sağ taraftan ortasında kale önünde Talha, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek Kadıköy'de skoru belirledi. 

SON 9 GOLÜN 6'SI TALISCA'DAN

Bu golle birlikte sarı - lacivertlilerin Süper Lig'de attığı son 11 golün 7'si, Anderson Talisca'dan geldi.

KARİYERİNDE BİR İLK

Öte yandan Brezilyalı yıldız, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta gol attı. 31 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda Trabzonspor ağlarına 3 gol birden bırakırken, Bodrum FK filelerini de penaltıdan sarsmıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçında da frikikten gol sevinci yaşamıştı.

 10. KEZ FİLELERİ SARSTI

Talisca, bugünkü golle birlikte sarı-lacivertli forma altında 8'i lig olmak üzere 11. kez gol sevinci yaşadı.

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#Fenerbahçe#Anderson Talisca#Kayserispor

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