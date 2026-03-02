Fenerbahçe'de talihsizlikler silsilesi: Kâbus gibi 24 saat!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Spor Kulübü, son 24 saatte üst üste aldığı kötü haberlerle sarsıldı.

Dünden bu yana futbol takımından basketbol şubesine, teknik direktörden oyuncuların ailelerine kadar varan derin olaylar camiaya derin üzüntü yaşattı.

JASIKEVICIUS VE 3 F.BEKO ÜYESİ BAE'DE MAHSUR KALDI





Kötü haberlerin ilki basketbol şubesinden geldi.

Fenerbahçe Beko, başantrenörü Sarunas Jasikevicius, oyuncusu Armando Bacot ve fizyoterapist Jaime Capella'nın Dubai'de; sportif direktör Uğur Ozan Sulak'ın ise Abu Dabi'de mahsur kaldığını açıkladı.

ABD ile İsrail'in İran'a savaş açması sonrası bölgede artan gerilim nedeniyle yaşanan gelişmeyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, ekibin güvenli bölgede olduğu ve İstanbul'a dönüş için devlet yetkilileriyle koordineli şekilde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

TEDESCO ANTALYA MAÇINA ÇIKAMADI

Talihsizlikler silsilesi futbol takımında da devam etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco, ani gelişen sağlık sorunları nedeniyle takımını Antalyaspor deplasmanında yalnız bırakmak zorunda kaldı. Kulübedeki yerini alamayan genç çalıştırıcı, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alındığı açıklandı. Maçın ardından takımla birlikte İstanbul'a dönen Tedesco'nun tedavisi İstanbul'da devam ediyor.

SEMEDO DA SAKATLANDI





Son haftalarda üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsılan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Antalya'dan geldi. Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanarak mücadeleye devam edemeyen Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi.

Böylelikle sarı-lacivertlilerde güncel sakat sayısı; Anderson Talisca, Alvarez, Skriniar ve Çağlar Söyüncü ile birlikte 5’e yükseldi.

3 PUAN UMUDU 90+7'DE SÖNDÜ

Fenerbahçe, saha içinde de bir yara aldı. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen skoru 2-2’ye getirdi ancak 90+7’de Nene’nin kale önünde direkten dönen şutuyla galibiyeti kaçırdı. Bu beraberlikle kanarya, lider Galatasaray’ın 4 puan gerisine düştü.

SEMEDO'NUN EŞİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ





Semedo'ya bir acı haber de ailesinden geldi. Portekizli futbolcunun eşi Marlene Alvarenga’nın içinde bulunduğu minibüs, Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza yaptı. Hafif yaralanan Alvarenga’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kulüp, yaptığı açıklamayla Semedo ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

FRED BÜYÜKANNESİNİ KAYBETTİ

Fred de yaşadığı acı kaybı yaptığı paylaşımla duyurdu. Brezilyalı orta sahanın büyükannesi Gercy hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fred, “Huzur içinde uyu Gercy Büyükanne, sizi her zaman bu neşenizle hatırlayacağız. Babamız sizi açık kollarla karşılasın.” ifadelerini kullandı.

EDERSON'DAN CAN DOSTUNA VEDA

Bir diğer üzücü haber ise Ederson'dan geldi. Brezilyalı file bekçisi, köpeği Cindy’nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yıldız kaleci paylaşımında, “Küçük kızım Cindy, huzur içinde uyu.” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.