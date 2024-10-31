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Fenerbahçe'de talihsizlik! Jose Mourinho idmanda sakatlandı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Mourinho Sakatlık
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 14:17

Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği idmanda talihsiz bir an yaşandı.

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Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürürken, bugünkü antrenmanda Jose Mourinho bir talihsizlik yaşadı..

İdmanda teknik direktör Jose Mourinho bir oyuncuyla çarpışınca hafif bir sakatlık yaşadı. Portekizli teknik adamın tesisten sekerek çıktığı görüldü. Tesis çıkışı futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Asbaşkan Acun Ilıcalı da yürümekte güçlük çeken Mourinho'ya eşlik etti.

Sağ dizinden sakatlık yaşayan Jose Mourinho’nun durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

 
 
 
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FENERBAHÇE TARAFTARI MAÇA ALINMAYACAK

Süper Lig’in 11’inci haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarların stada alınmamasına karar verildi.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 11’inci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon’da oynanacak olan karşılaşma öncesi olağan toplantısını yaptı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan ve Trabzonspor Kulübü temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, 3 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında yaklaşık 3 bin 500 güvenlik personeli görev alacak.

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Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararlaştırıldı.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Mourinho Sakatlık

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