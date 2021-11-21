Fenerbahçe'de taktiksel diziliş hala belli değil! Galatasaray'ın iddaa oranı düşüşte...

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GALATASARAY

Üst üste 4 maçlık galibiyet hasreti çektiği bir dönemi 3 maç arka arkaya kazanıp bertaraf eden Galatasaray, Beşiktaş'a derbi maçta kaybedip sendelemişti fakat Gaziantep FK galibiyetiyle yeniden ayağa kalkmıştı.

Milli ara öncesinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalıp 12 hafta sonunda 21 puan toplayabildiler. Geçen sezon ilk 12 haftayı 23 puanla geçmişlerdi.

Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey ve Arda Turan dışında eksik yok.

Kulübe yakın kaynaklar TD Fatih Terim'in Sofiane Feghouli'yi derbiye özel hazırladığını söylüyor. Cezayirli oyuncuyu hücum merkezinde izleyeceğiz, kanatlarda Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu boy gösterecek.

En ileride Mostafa Mohamed formaya yakın, orta alanda direnci "Berkan & Cicaldau" ikilisi yukarıda tutmaya çalışacak.

Savunmada dörtlü düzen ve bu düzenin parçaları değişmeyecek. Sağ bekte DeAndre Yedlin, sol bekte Patrick van Aanholt olacak. Stoper ikilisini "Nelsson & Marcao" oluşturacak.

FENERBAHÇE

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Son 4 lig maçından sadece 1 puan çıkartabilen Fenerbahçe'de ise taktik diziliş ve oyuncu tercihleri hala belli değil...

TD Vitor Pereira'nin 3'lü savunma düzeninde ısrar mı edeceğini yoksa 4'lüye mi geçeceğini maç saatine kadar bilemeyeceğiz.

Luiz Gustavo'nun yokluğunda orta alanda "Mert Hakan & Sosa" ikilisini beraber izleriz ancak hücumda, forvet arkasında Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci oynar mı, yoksa sadece Mesut oynar da İrfan Can'ı orta alanda mı görürüz onu da bilemiyoruz.

Milli ara dönüşünde 2 günü sağlık sorunları nedeniyle pas geçen Berke Özer, son antrenmanda takımla birlikteydi fakat onun da son durumunu maça kadar tam olarak öğrenemeyeceğiz.

Altay Bayındır'ın sakatlığında eldivenleri devralan Berke olur da derbiye yetişmezse, kalede 2003'lü Osman Ertuğrul Çetin'i görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında ligde oynanan son 8 maçta Fenerbahçe galibiyeti yok! (2 Galatasaray galibiyeti - 6 beraberlik)

- Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olduğu son 6 lig maçını kaybetmedi. (1 galibiyet - 5 beraberlik)

- Fatih Terim, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi! (4 galibiyet - 5 beraberlik)

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Galatasaray'ın yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun hikayesine göz atalım...