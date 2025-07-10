Fenerbahçe'de taktik idmanları başladı! İstanbul'a herkes fit döndü

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Jose Mourinho’nun sezon sonunda oyuncularına uygulattığı yoğun fitness ve diyet programı, beklenen sonuçları verdi. Başta Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca olmak üzere tüm futbolcular, fazla kilolarından kurtulmuş şekilde kampa atletik ve formda döndü.

TAKTİK İDMANLARI BAŞLADI

Hem Benfica, Lazio ve El-Ittihad gibi zor rakiplerle hazırlık maçı yapıp hem de Şampiyonlar Ligi elemelerine erkenden başlayacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Mourinho taktik idmanlara şimdiden başladı. Portekizki teknik adam takımı fiziksel ve zihinsel olarak en kısa zamanda en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.