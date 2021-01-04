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Futbol
Haber Giriş: 04.01.2021 - 21:04 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de takımın yarısından fazlası gol attı

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Fenerbahçe'de takımın yarısından fazlası gol attı
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Süper Lig'de 30 gol bulan Fenerbahçe'de, 15 farklı oyuncu gol atarken sarı lacivertliler bu istatistikte zirvede yer aldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0'la geçen Fenerbahçe'de, galibiyet golleri Thiam (2) ve Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.

Sarı lacivertlilerde tam 15 oyuncu gol katkısında bulunurken bu alanda zirvenin sahibi oldu.

Kanarya, ligde topladığı 29 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

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